蘇澳傳多處淹水 已修復通行

十一日晚間受鳳凰颱風外圍環流雲系影響，宜蘭縣蘇澳地區已有劇烈強降雨情形發生，蘇澳雨量站最大時雨量達一一一點五mm；廿四小時雨量達七九八mm，造成蘇澳市區已有多處淹水情形，其中台二線龍德大橋路段、蘭陽隧道路段、台九線聖湖路段及台二戊隘丁路段已有道路積水情形，公路局南澳工務段已立即調派十一部LED警示車及警戒人力配合警察單位管制通行，依據最新氣象情資，晚間蘇澳地區有持續劇烈降雨情形，呼籲用路人如非必要避免行駛上述路段進入蘇澳市區，以確保通行安全，現已恢復正常通行。

公路局東區養護工程分局呼籲用路人，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，行前請運用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播、瞭解掌握訊息，公路局謹祝行車平安！

因應台九丁線蘇澳至東澳預警性封路，啟動機車前導後護改行台九線蘇花改蘇澳至東澳路段。台九丁線舊蘇花公路蘇澳至東澳路段，受鳳凰颱風外圍環流影響，於十一日下午四時五十分實施預警封閉管制，交通部公路局東區養護工程分局於昨（十二）日七時開放機車，以前導後護方式通行台九線蘇花改蘇澳至東澳段，機車通行方式如下:

東澳至蘇澳（北上）：上午七時於東澳火車站前廣場集結。蘇澳至東澳（南下）：上午七時三十分蘇澳鎮公所集結。

以上請機車駕駛人於集結時間前三十分鐘至指定地點，因需進行前導後護管制通行，逾時不候，敬請見諒，並請依現場人員指示循序進入蘇花改，機車前導後護期間，將短暫管制小客車、大客車、非管制大貨車進入蘇花改，以維護機車通行安全。自行車請另行以鐵路運送，並請至就近之火車站轉乘。