蘇澳再淹水！15年前梅姬重創夢魘重演 75.68億分洪道卡關
15年前梅姬颱風重創宜蘭縣蘇澳鎮，蘇澳溪因水位高漲，釀成嚴重淹水災情；中央全額補助的蘇澳溪分洪道工程，經費從54.13億元增至75.68億元，修正計畫尚未獲政院核定，昨蘇澳再次大淹水，代理縣長林茂盛、立委陳俊宇今天（12日）都呼籲中央加速核定計畫，以完善整體排水系統。
民國99年的梅姬颱風帶來破紀錄的降雨，蘇澳最大時雨量達182毫米，因蘇澳溪水位高漲導致嚴重淹水，109年縣府提報蘇澳溪分洪道工程計畫，112年獲政院核定補助，但因原物料價格上漲等因素，經費增加至75.68億元。
今天立委陳俊宇等人前往蘇澳現勘災情，陳俊宇指出，蘇澳溪分洪道工程已完成基本設計，工程用地也獲准徵收，縣府也正辦理管理中心及防砂壩的設計，外界所稱「工程延宕」並非事實；由於分洪道修正後經費大幅增加21.6億元，相關經費目前正由行政院政務委員陳金德協調中。
陪同會勘的行政院政務顧問林國漳表示，蘇澳地形特殊，若東北季風與颱風共伴，強烈急降雨往往導致積淹水；分洪道完工後可將約8成水量導流入海，將大幅改善淹水情形。他強調，籲請中央加速核定分洪道計畫，讓蘇澳不再時常受災。
代理縣長林茂盛表示，受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，昨日溪南地區蘇澳、五結、羅東、冬山等4鄉鎮，平均時雨量接近100毫米，其中冬山測站24小時雨量達近800毫米、蘇澳測站單小時降雨130毫米、單日雨量皆創歷史新高。
林茂盛指出，蘇澳地區屢受強降雨威脅，長期淹水問題亟需根本解決，再次呼籲中央相關部會加速核定蘇澳溪分洪道計畫，以完善整體排水系統，讓蘇澳鄉親未來不再飽受水患之苦，縣府將持續與中央密切合作，整合資源、推動治水建設，守護民眾生命財產安全。
蘇澳溪分洪工程延宕？ 陳俊宇稱非事實 政院顧問林國漳籲中央速核定
鳳凰颱風豪雨襲蘇澳，立委陳俊宇偕同行政院顧問林國漳現勘災情，呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪工程計畫，外界所稱「工程延宕」並非事實。鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，蘇澳鎮淹水地區範圍大；目前公所及國軍單位已經陸續進駐協助救災。陳俊宇、林國漳一早也到蘇澳了解災情，聽取災民心聲。自由時報 ・ 8 小時前
蘇澳千戶受災地方疾呼要新分洪道 卓榮泰下午勘災
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，蘇澳鎮豪雨成災，初估上千戶受災，蘇澳鎮長李明哲強調地方需要新分洪道，籲請中央盡速補齊預算缺口，代理縣長林茂盛也呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪道計畫。行政院長卓榮泰預計下午赴災區勘災。蘇澳自昨入夜後雨勢未停，鎮上最熱鬧中山路、蘇澳火車站前及中原路遭大水襲擊，水淹半層樓自由時報 ・ 7 小時前
蘇澳溪分洪道延宕3年 黃琤婷批中央
極端氣候下，宜蘭地區防洪問題日益嚴重。宜蘭縣議員黃琤婷於昨（十）日在議會質詢時指出，「蘇澳溪分洪道工程」延宕三年未決，「羅東下水道」長年倒灌積水，縣府與中央應該正視問題、拿出行動力，讓防洪建設真正動起來。「治水是一場與時間的賽跑，不該讓程序成為洪水的藉口」，「老天爺說變就變，防災不能慢半拍！」黃琤婷強調，無論是蘇澳溪分洪道還是羅東排水改善，都是守護民生安全的基礎工程，極端氣候下唯有超前部署，才能真正守護鄉親家園。她呼籲縣府與中央要加緊腳步，別再讓行政流程拖過一場又一場雨。縣府水利資源處長李岳儒說，「治水是系統性的工作，必須整合雨下水道、北水網及閘門操作三者同步完成，效果才會顯著。」並強調政府「一直有在做」。黃琤婷要求，縣府應儘速盤點全鎮排水系統，優先改善低窪區域，並整合相 ...台灣新生報 ・ 1 天前
蘇澳冷泉慘淹變「泥泉」 業者嘆：幸好是淡季
宜蘭縣 / 綜合報導 鳳凰颱風的外圍環流，為宜蘭蘇澳帶來驚人雨勢。當地的知名景點「冷泉」，因為大量積淹水帶來的泥濘，現在居然變成了「泥泉」，圍牆上還掛滿輪胎等垃圾，慘不忍睹。有當地業者表示，還好冬天本來就是淡季，如果是在夏天碰到這種悲劇，損失想必會更加慘重。整個水面，被混濁泥濘覆蓋，枯枝落葉，飄在水池表面，宜蘭蘇澳的知名冷泉，如今居然成了「泥泉」，附近居民呂先生說：「原本是很清澈啦，你看那些輪胎的話，那些就是洪水沖的，對欄杆上面那個啊，都是洪水沖的。」圍牆上的柵欄，布滿輪胎，還有各種垃圾，蘇澳冷泉位在低窪處，鳳凰颱風外圍環流，外加東北季風共伴的驚人雨勢，一度讓池內積淹水，高度幾乎等同於成人肩膀，民眾VS.記者說：「這個就是它水的高度，(哇那時候淹到上面這裡)，一看就知道了，這個就是它的水退之後的殘留。」冷泉是當地，最著名的景點之一，泡腳的觀光客們，總是絡繹不絕，尤其能免費入場的蘇澳鎮民，也常來透沁涼，現在全被泥水淹沒，恐怕得花不少時間修復，附近業者林先生說：「(現在是)冬天嘛，本來就沒有那麼多人潮，如果在夏天人潮多的時候，發生這種事，那就損失不小。」記者李思琪說：「這邊的居民也是持續地，不斷在清理家園當中，就是希望趕快把這些泥濘清出去，能夠早日恢復正常的生活樣貌。」生計和生活，都大受影響，居民都想加緊腳步，恢復宜蘭蘇澳昔日光景。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
