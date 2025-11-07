蘇澳冷凍食品工廠氨氣外洩 宜蘭縣消防局出動消防機器人拉水線

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】蘇澳鎮南安路一處冷凍食品工廠今（7）日晚間發生氨氣外洩意外，宜蘭縣消防局接獲環保局報案，派遣救災車組抵達現場，由消防機器人出一水線、南方澳11車出一水線共同稀釋現場之氨氣濃度，所幸並未造成人員受傷。

今日晚間20時左右，蘇澳鎮南安路一處冷凍食品工廠發生氨氣外洩，宜蘭縣消防局接獲環保局報案指稱，上述地點有聞到濃厚氨氣味道，疑似氨氣外洩，請派員前往查看。消防局隨即派遣第四大隊、南方澳分隊前往，救災車組抵達現場後，隨即佈水線防護，並通知環境事故專業技術小組。接著觀音分隊指出，現場由消防機器人出一水線、南方澳11車出一水線共同稀釋現場之氨氣濃度，經環境事故專業技術小組偵檢後，氨氣濃度已降至20ppm(安全值為50ppm)，21時21分觀音分隊回報，現場狀況解除人車離開。