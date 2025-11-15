蘇澳冷泉受創 復原恐需1個月
宜蘭縣溪南地區因鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴影響，超大豪雨導致嚴重淹水災情，蘇澳鎮從11日大淹水到現在，目前災後復原工作大致完成，不過知名觀光景點「蘇澳冷泉園區」、「阿里史冷泉」暫時閉園整理，鎮公所15日保守估計，至少要1個月才能再對外開放。
超大豪雨重創宜蘭縣溪南地區，宜蘭縣政府表示，五結、冬山、羅東等3鄉鎮的淹水均已退去，道路通行都已復原，居民生活皆恢復正常；重災區蘇澳鎮的主要幹道已完成災後復原工作，民眾通行無虞。
縣府指出，蘇澳鎮早已復水復電，除了受災戶外，多數鎮民生活恢復正常，但每家受災戶受損情況與清理進度不一，受災戶會陸續將家中受損的物品、雜物等棄置路旁，環保局與鎮公所清潔隊都會協助載運。
縣府表示，縣府都有派員進駐蘇澳鎮的前進指揮所，即時掌握並了解災後復原狀況，以協助受災戶清理家園。
蘇澳冷泉園區、阿里史冷泉災情慘重，泥流沖進園區、堵塞泉口，讓冷泉無法營運。鎮長李明哲說，蘇澳冷泉園區以及阿里史冷泉的湯屋、露天池等幾乎都是泥巴，縣府已協助抽水作業，後續再由人工下池清洗，以及設施維修等，復原時間恐需1個月。
因應這次大水災，蘇澳鎮公所成立募款專戶，鎮公所表示，為了讓各界及早捐款，依循15年前梅姬颱風災後復原前例，加速成立捐款專戶，此官方公開專戶，亦會受到縣府監督，災後復建所需的建設經費也會向中央爭取協助。
其他人也在看
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今（...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／中日衝突升溫！中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於今（14）日突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引了日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，恐將對兩國間的人員交流和觀光產業投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
花蓮陸籍配偶村長遭解職提訴願成功 縣府撤銷原機關處分
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為在台陸籍配偶，2022年首度參選並當選，但在8月1日遭鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華提起訴願，經花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，認為富里鄉公所違反行政程序法，並要求鄉公所另為適法處理。鄧萬華得知後，僅簡單回應，還沒收到正式公文，不便多說。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
「台灣有事」言論發酵？ 中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
日本高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，兩國因此議題關係緊繃，中國外交部領事司今（14日）突然發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，可能將影響兩國的人員交流和觀光產業。鏡新聞 ・ 1 天前
網路號召台中集結組斬殺陳柏源行動處 盧秀燕：暴力絕不寬貸
網路社群「斬殺行動處」日前號召在台中市祥和街集結，組織「斬殺陳柏源行動處」。台中市長盧秀燕今天（14日）表示，在台中鬧事、暴力行為，絕不寬貸；昨天警方已經到天祥街等處會勘，也報請台中地檢署偵辦，相關情形檢警都有掌握。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
曝吳怡農表態「不是為了選市長」！藍議員推測真正目的 點名1人能挑戰蔣萬安
藍綠白積極備戰2026大選，由台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」更是焦點戰區之一；針對民進黨可能推派的人選，除了已遞交意願書的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農之外，外界預測立委王世堅、前秘書長林右昌，或是社民黨議員苗博雅都有可能。國民黨台北市議員李明賢指出，吳怡農雖然遞交意願書，但重點應該是在為下一次參選立委布局。綠營北市人選未定，至今只有吳怡農遞交請願書，李明賢在......風傳媒 ・ 13 小時前
蘇澳溪分洪道疑拖15年 陳金德：前天拍板
鳳凰颱風過境造成宜蘭蘇澳地區大淹水，民怨四起，地方怪罪蘇澳分洪道遲無下文是禍首。行政院工程會主委陳金德昨表示，分洪道倡議已久，行政院長卓榮泰前天已正式核定；去年宜蘭縣府提經費修正案，經濟部也決定全數補助。聯合新聞網 ・ 1 天前
花蓮縣府撤銷「陸配村長」解職處分 內政部出手了：地方不能另行解釋
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導有陸配身份的花蓮富里鄉村長鄧萬華，因未放棄中國國籍遭解職，她事後向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願委員會決議「撤銷原處...FTNN新聞網 ・ 1 天前
沈伯洋案立院民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 立院逕付二讀交協商
中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞9日發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。民進黨立法院黨團今天（14日）提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，無權對台灣人民實施任何懲戒。立法院會今天開會，朝野將此案逕付二讀，交付黨團協商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
美股1個月最大單日跌幅！ 聯準會12月降息機率降、挫市場信心
「美國政府停擺終於結束，但已造成嚴重經濟損失！」根據白宮估計，每週約有150億美元財務損失，約6萬名非聯邦政府員工在此期間失業。政府重啟首日，全國機場雖逐步恢復運作，但仍有近1000個航班被取消。政府停擺也嚴重影響經濟數據發布，導致GDP預估值下降1%至1.5%，引發市場擔憂，美股三大指數全面下跌。在TVBS新聞網 ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
美要台至少投資3500億美元？施俊吉：美未承諾協防 政府應拒美需索
台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉昨表示，美未承諾出兵協防，政府應拒絕美國的需索；藍白立委憂心，此舉將提高高科技「產業空洞化」可能性，我國護國神山恐成「半屏山」。聯合新聞網 ・ 1 天前
稱日本治安不安定 中國外交部突發通告：公民近期暫勿赴日
中國、日本兩國外交情勢緊張，中國外交部領事司今晚突然發布公告，提醒中國近期暫時別前往日本，已在日本的中國公民應密切關注當地治安情況，提高警覺並加強自我防護。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
馬英九以「躁進言行」評論高市早苗 他痛批：迎合北京視角
即時中心／劉朝陽報導前總統馬英九今（15）日在臉書發文稱，最近看到日本首相高市早苗的躁進言行，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國方面強烈反應，為此深感憂心；對此，民進黨立委陳冠廷極度不認同，並批評馬英九，竟以北京視角評論日本首相高市早苗的涉台發言，內容多處迎合中國敘事，甚至以「中國方面強烈反應」作為評判標準。陳冠廷表示，台海局勢近年之所以緊張，原因一向非常清楚，中國軍機、軍艦持續擾台，跨越中線成為新常態，灰色地帶行動不斷升級；包含網攻、間諜案、外交打壓等複合式威脅，都是真實存在的安全挑戰。馬英九卻把焦點放在日本，而避談中國持續加大的軍事壓力，這不但本末倒置，也會造成國際誤解。「日本針對區域安全提出關切，是基於自身國家安全現實與印太局勢的判斷」，陳冠廷說，這並不是像馬英九所說的「攪動台海」。至於馬英九引用的「集體自衛權」議題，陳冠廷則說，馬在指責日本之前，完全無視中國從未放棄武力犯台、並以國家法律名義將「非和平方式」列為選項的現實。日本、美國與其他理念相近國家對台海和平的關注，正是因為台灣正在面對威權強權的壓迫，而不是因為台灣「挑釁」了誰。馬英九的論述，反而把台灣帶回那種「只要吞忍不惹怒中國，就會有和平」的錯誤邏輯。台灣是一個民主社會，當國際社會願意為區域和平發聲，我們理應珍惜，而不是以中國的反應作為判斷基準。陳冠廷強調，我們必須清楚表達「台灣的未來，不能也不會由中國說了算」。原文出處：快新聞／馬英九以「躁進言行」評論高市早苗 他痛批：迎合北京視角 更多民視新聞報導季連成又返花蓮視察水災！霸氣喊「不需道謝」：我是為了國家做事泥流衝明利村「水利署的鍋」？季連成急喊不應責備 理由全說了藍白又聯手修財劃法！陳其邁怒斥「講不聽」 親揭重大建設隱憂民視影音 ・ 14 小時前
民進黨又有「黑馬」了 2026台北市長最「夢幻」人選是陳建仁！
外界關注綠營2026推誰挑戰台北市長蔣萬安。繼壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取提名，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，民進黨立委王世堅、沈伯洋、吳思瑤、莊瑞雄、黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜，甚至台北市議員苗博雅都曾被點名。不過，最新爆料，綠營在北市最夢幻的人選，就是前副總統陳建仁。中天新聞網 ・ 16 小時前
官員遭拒訪 徐佳青嗆「列警示國家」 鄭麗文卻獲星國駐台代表邀訪
僑委會委員長徐佳青日前坦承，僑委會官員遭新加坡拒絕參加亞洲台商聯合總會理監事會議。反觀，國民黨主席鄭麗文在昨（13）日與新加坡駐台代表葉偉傑會面時，葉強調，新加坡高度重視與台灣良好互動，並邀請鄭麗文訪問星國。中天新聞網 ・ 1 天前
從沈伯洋到八炯、閩南狼：北京為何對這些台灣人發出「紅色通緝令」？
中國官方近日先後對台灣民進黨籍立委沈伯洋，以及網紅「八炯」與「閩南狼」發布通緝令並懸賞追捕，指他們涉「從事分裂國家活動」。學者分析，北京對台政治人物的制裁行動正逐步升級。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前