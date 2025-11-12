蘇澳冷泉變"泥泉"! 白米溪暴漲驚險搶救住戶
地方中心／綜合報導
一夜暴雨，宜蘭蘇澳鎮慘不忍睹！當地知名景點「蘇澳冷泉」，變成了「泥泉」，水池裡滿滿的泥沙，上頭還有樹枝落葉等垃圾，業者相當無奈，但好險現在是淡季，不然損失更慘。另外，蘇澳鎮白米溪暴漲，上游一戶住戶受困，消防局趕緊派員挺進搶救，帶著老翁涉水走過湍急溪流，場面相當驚險。
水裡通通都是混濁泥沙，水池上飄著樹枝落葉、垃圾等，甚至還有瓦斯桶，你知道嗎，這裡就是知名的"蘇澳冷泉"，被暴雨肆虐過後，直接變成了"泥泉"。
蘇澳冷泉變「泥泉」。（圖／民視新聞）當時水淹高度快要超過一個人高，但即使水退了，還可以看到滿滿的殘留物，還無法重新營業，跟過去比一比，蘇澳冷泉清澈乾淨，大朋友小朋友都喜歡來這裡泡一泡，消暑透沁涼，如今變成這樣，讓業者苦哈哈，但直呼還好現在是淡季，如果在炎熱夏天，可能會損失更慘。而大雨不只造成淹水，溪水也大暴漲。
白米溪大暴漲，溪水相當湍急，好幾名救難人員挺進救援，驚險萬分，有的拉繩索，有的扶著老翁，大家一同奮力合作，渡過水勢凶險的溪流。
白米溪暴漲驚險搶救住戶。（圖／民視新聞）消防局12號早上6點多獲報，白米溪上游一處民宅因溪水暴漲，導致1名住戶受困，所幸在救難人員前往搶救下，成功將人救出。
