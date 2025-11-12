蘇澳分洪堰延宕多年害市區淹大水 水利署：主導權在宜蘭

可降低市區淹水的蘇澳分洪堰，歷經多年遲遲不見蹤影，地方人士痛批導致這次鳳凰颱風來淹水災情。經濟部水利署解釋，此案為地方主導，中央只是協助。（圖／本報資料照）

鳳凰颱風豪雨重創蘇澳，市區多處淹水，地方痛批是蘇澳分洪堰工程搞了多年沒做好，讓水位暴漲無法疏導。經濟部水利署對此表示，蘇澳溪為縣管河川，主導權在地方，中央只是協助。為何延宕，要由宜蘭縣政府去說明。

蘇澳地區2010年受梅姬颱風影響，為改善當地水患問題，行政院2023年3月核定蘇澳溪分洪工程計畫，隧道總長2.4公里、斷面10公尺，完工後可把蘇澳溪洪水引流出海，降低市區淹水風險。是新北員山子分洪道後，國內第二座大型分洪隧道工程。

廣告 廣告

該計畫原定施工時間為2024年至2027年，所需經費54億元，由中央全額補助地方執行，宜蘭縣政府於2023年6月委託水利署第一河川分署代辦「蘇澳溪分洪道工程」，主要工程結構設施包含攔河堰、分洪堰、分洪隧道、出口工及魚道等，後來計畫有修正重送行政院核定，工程處於審議與設計階段。

地方砲轟15年過去，未見分洪堰完成，水利署解釋，蘇澳溪為縣管河川，主導權在地方，中央只是協助角色。此案為何延宕，要由宜蘭縣政府去說明。據了解有地方用地取得問題，但計畫仍在進行，後續如有規劃執行問題，水利署一河署會幫忙。

更多中時新聞網報導

NBA》東契奇新低22分 老鷹斷湖人5連勝

廣效型殺蟲劑 芬普尼禁用於禽畜

曾敬驊接演《太陽》被放狠話