蘇澳分洪道工程不能再等 立委吳宗憲籲政院立即動用第二預備金救命

▲國民黨立委吳宗憲呼籲行政院立即動用第二預備金救命，蘇澳分洪道工程不能再等。（記者董秀雲攝）

蘇澳這幾年每逢豪雨、颱風就淹水，十一月十一日鳳凰颱風襲台，蘇澳最嚴重的低窪區甚至淹到二層樓這麼高，媒體報導有位老婦人不幸因淹水而喪生，這到底是天災，還是可以避免的人禍？國民黨立委吳宗憲關心此事提出質疑。

十五年前梅姬颱風在蘇澳奪走三十八條人命，但「蘇澳分洪道的工程」卻延宕多年。面對蘇澳慘況，行政院長卓榮泰竟然不是要緊急處理，輕描淡寫的回應：「新增預算納入四年一千億元『因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫』，請立法院支持明年的總預算。」

宜蘭人只想問一句，淹水會等明年嗎？颱風會等預算編出來再來嗎？行政院長若有心救災，何須等到明年?吳宗憲提出三點呼籲：一、蘇澳分洪道的經費，不該再拖到明年。地方的工程已經延誤多年，每一次的拖延就是讓宜蘭人承擔不確定的風險。治水是最典型的民生安全，不該是政治操作的籌碼。今年能做、現在能做，卻說要等明年，宜蘭人的安全不該再被繼續漠視!二、行政院應立即動用第二預備金，讓工程立即啟動。依《預算法》，第二預備金就是用來處理「政事臨時需要」，而治水工程延宕多年，關乎人民生命財產安全，正是最典型的「臨時急要」情況。經他查詢，目前行政院的第二預備金還留有六十億元餘裕，在此他強烈呼籲:先動用第二預備金，讓工程先走！後續不足，再由明年度的預算補上。三、要做就要快，其餘都是藉口。

吳宗憲強調，宜蘭人只是希望「不要再被淹了」，不想每逢颱風就擔心受怕，宜蘭人不是次等公民，不需要等政治人物施恩表態，行政院如果想做，本來就能立刻動用二備金處理。錢就在那裡，卻選擇不做，宜蘭人只想知道：宜蘭的治水工程，到底還要拖多久？