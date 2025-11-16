蘇澳分洪道延宕15年？鎮長轟外界扭曲：豪雨比口水快100倍

針對有人把矛頭指向工程會主委陳金德（右ㄧ），李明哲（左ㄧ）表示這不是護航，而是單純陳述事實。（吳佩蓉攝）

分洪道追加經費卡關，也是陳金德（右四）協調後納入「氣候變遷縣市管河川改善計畫（2026–2029）」才找到財源。（吳佩蓉攝）

宜蘭蘇澳溪分洪道工程（圖為預定地）近日被外界指稱「中央不積極」、「工程會不重視」，甚至把矛頭指向工程會主委陳金德，引發地方不滿。（吳佩蓉攝）

工程會主委陳金德（左二）在簡報中不斷向行政院長卓榮泰（左三）解說。（吳佩蓉攝）

宜蘭蘇澳溪分洪道工程近日被外界指稱「中央不積極」、「工程會不重視」，甚至把矛頭指向工程會主委陳金德，引發地方不滿。蘇澳鎮長李明哲今（16日）在臉書發文，罕見以重話回應，強調蘇澳真正需要的是治水，不是政治口水，並直言豪雨來得比口水快一百倍，蘇澳沒有時間再被消費。

李明哲指出，蘇澳鄉親在意的只有一件事，下一場豪雨來時，家裡會不會再淹水？地方的恐懼是真實的，鄉親的焦慮也不是政論節目能解決的。他說，自己並沒有要替任何人護航，但不能放任錯誤訊息在外流竄，否則只會讓地方誤以為工程停滯不前。

他強調，工程進度之所以重新調整，並不是中央或縣府怠惰，而是制度與現實的壓力造成的。這兩年原物料價格飆漲，加上地質狀況複雜，讓設計與成本不得不重新盤整，因此縣府在去年5月送出86億元版本，經水利署審查後再提出75.68億元版本。李明哲說，工程沒有停過，程序一直在往前推進。

外界質疑「喊了15年都沒動」，李明哲也直接反駁。他指出，用地徵收今年9月已獲內政部核准，縣府在11月公告，12月初將發價款，整體徵收作業會在年底前全部完成，這些都是清楚且具體的進度，而不是空喊口號。

李明哲坦言，蘇澳真的沒有時間再拖延下去。他理解跨部會協調、經費審查與專業流程不可能一夕完成，但豪雨不會等待開會結束，淹水也不會等待跨部會協調完畢。他呼籲中央與縣府提出更明確、速度更快的時程表，並承諾自己會盯緊每一個程序，「該催我會催，該協調我會協調，該配合我會配合。」

針對有人把矛頭指向工程會主委陳金德，他表示這不是護航，而是單純陳述事實。他指出，蘇澳海事鄰損案當初能突破，是工程會介入的結果；分洪道追加經費卡關，也是陳金德協調後納入「氣候變遷縣市管河川改善計畫（2026–2029）」才找到財源；卡了近40年的大南澳公地放領案，也是在行政院協調下成功過關。

李明哲最後強調，批評可以，但必須建立在事實上，否則只會讓蘇澳鄉親更焦慮，也會讓真正的問題被口水淹沒。他呼籲外界不要再扭曲、不要再消費蘇澳，並承諾：「蘇澳要的是治水，不是口水。分洪道一定要做起來，而且要快、要安全、要確實。大家放心，我會一直盯著。」

