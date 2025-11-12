蘇澳千戶受災地方疾呼要新分洪道 卓榮泰下午勘災

蘇澳大水患千戶受災地方疾呼要新分洪道，卓揆預計下午赴災區勘災。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，蘇澳鎮豪雨成災，初估上千戶受災，蘇澳鎮長李明哲強調地方需要新分洪道，籲請中央盡速補齊預算缺口，代理縣長林茂盛也呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪道計畫。行政院長卓榮泰預計下午赴災區勘災。

蘇澳自昨入夜後雨勢未停，鎮上最熱鬧中山路、蘇澳火車站前及中原路遭大水襲擊，水淹半層樓高，低窪處水淹最深高達1層樓，軍方在暴雨中出動AAV7兩棲戰車，偕同消防救生艇深入積水處救出近百位居民。

今晨大水退去，街道滿目瘡痍，家戶紛紛投入清運復原工作，代理縣長林茂盛一早前往勘災，指示目標一天內完成街道清運，並要協助受災民眾「從優、從速、從寬」辦理相關救助。

林茂盛強調，蘇澳地區屢受強降雨威脅，長期淹水問題亟需根本解決，呼籲中央相關部會加速核定蘇澳溪分洪道計畫，以完善整體排水系統，讓蘇澳鄉親未來不再飽受水患之苦。縣府將持續與中央密切合作，整合資源、推動治水建設，守護民眾生命財產安全。

2010年梅姬颱風在蘇澳降下豪雨，造成當地史上最大水患，縣府提出蘇澳溪分洪工程計畫，獲行政院同意，並參考新北市員山子分洪道成功經驗，將在蘇澳溪新闢總長度2.4公里的大型分洪隧道工程，將洪水分流至南方澳內埤出海，因工程浩大委請水利署第一河川分署代辦。

計畫經費前年原獲核定54億元，但受物價波動加上業界反映施工困難，並新增橫坑、公共藝術等項目；縣府去年修正計畫調高至75.6億元，水利署提報行政院，目標趕在2028年底竣工。

