蘇澳吉他工作室淹水 百萬樂器全泡水 宇宙人演唱會恐受影響

淹水嚴重，工作室遭殃「吉他和生財工具」全毀。（翻攝自threads／lazymisslife）

宜蘭蘇澳一間吉他工作室在這波強降雨中遭受嚴重淹水，導致工作室內的吉他和器材全部泡水損壞，總損失超過100萬元。業者蔡先生表示，儘管事先有架高防水措施，但仍抵擋不住大量雨水，室內淹水達30公分，許多放在地上的吉他全部受損。這間開業僅一年的工作室是許多知名藝人如TRASH、宇宙人、周湯豪和草東沒有派對等人的樂器技師合作夥伴，此次災情恐將影響即將到來的演唱會準備工作。

淹水嚴重，工作室遭殃「吉他和生財工具」全毀。（翻攝自threads／lazymisslife）

工作室內部慘況好無奈，地面滿是泥濘，傢俱、吉他、冰箱全部倒在地上。蔡先生將這些慘況記錄下來，尤其是吉他的損壞情況最為嚴重，有的弦斷了，有的背帶破了，全部被泥水沖壞而無法使用。蔡先生描述，屋內水位已經淹到膝蓋位置，外面的情況更加嚴重，而室內水位約有30公分高，剛好淹到放在地上的吉他都無法使用了。

廣告 廣告

這間工作室合作的藝人眾多，包括TRASH、宇宙人、周湯豪以及草東沒有派對等知名音樂人，蔡先生是這些藝人的樂器技師。蔡先生才剛回到宜蘭開設這間工作室一年，就遇到這次大水災，讓他感到非常無奈。

面對災情，蔡先生表示已經聯繫了所有客戶，告知吉他泡水的情況，並計劃討論後續的賠償事宜。然而，有些吉他是為即將舉行的演唱會準備的，例如12月20日宇宙人在小巨蛋的演唱會，這些樂器可能來不及修復。他感嘆道，現在所有的生財工具都已損壞，一把吉他就損失20幾萬元，總計損失超過100萬元。

目前，蔡先生只能趕緊清理現場，希望能儘快將工作室恢復原樣，重新開始營運，完成顧客的訂單，盡量減少這次災害的影響。

更多 TVBS 報導

鳳凰暴雨致88傷！宜花仍有10處泡水中 台電拚今午前全復電

鳳凰共伴豪雨炸宜蘭蘇澳 國軍第三作戰區出動！戰車搜救視角曝

日降600毫米水淹蘇澳 鄭明典分析：前天就下排水不及

蘇澳白米溪暴漲成災 民代批分洪道工程延宕 卓：擴大徵收土地

