蘇澳商家心血付之一炬！全聯超市泥濘一片 內衣店淹至一樓高

宜蘭縣因鳳凰颱風侵襲，造成嚴重淹水災情，多處地區商家遭受重大損失。在五結鄉，蝦皮智取店的橘色物流箱隨洪水漂流在路面上，引起路過民眾閃避；而蘇澳地區，包括全聯超市及當地內衣店等商家，也因淹水導致大量商品泡水損毀。蝦皮公司表示將檢查確認受損情況，依規定進行退款及賠償；而當地店家則面臨數百萬元的損失，正積極進行清理復原工作。

內衣店淹一樓高，商品全毀損失逾200萬。（圖／TVBS）

洪水退去後，宜蘭縣多處地區呈現一片狼藉。在蘇澳地區，全聯超市外滿是泥巴，情況十分嚴重。由於停電，工作人員只能趁著白天加緊清理。店內的泡麵、零食、飲料等商品全都沾到泥巴，只能全數丟棄。同時，水電人員也趕來進行搶修，以便能繼續清理工作。水電人員表示，不僅食物需要全部清除，連貨架都必須清理乾淨。

廣告 廣告

鄰近的內衣店同樣遭受嚴重損失。店家將花車全部移出店外，但所有商品已沾滿泥濘，幾乎全部報銷。內衣店業者難掩悲痛表示，由於無法預知會淹水，內衣來不及收起，預估損失金額超過200萬元。從早上6點開始清理到下午，仍無法完全清理乾淨，不僅商品泡水，連後面的廚房也全毀。

對於當地商家來說，這次的淹水災情是十幾年來最嚴重的一次。內衣店業者表示，這次洪水淹到一樓高，根本來不及搶救。雖然人員平安無事已是不幸中的大幸，但看著多年心血付之一炬，實在難以接受這個事實。而在五結鄉，蝦皮智取店的橘色物流箱隨著洪水漂流在路面上，路過民眾紛紛閃避，直呼「訂單泡水中」。對此，蝦皮回應將檢查確認受損情況，如有商品受損，將依規定退款並賠償賣家損失。

更多 TVBS 報導

花蓮光復「水淹近1層樓」！全聯貨物遭水沖走 30人失聯中

天氣／鳳凰暴風圈觸陸！10縣市豪雨特報 北海岸、宜蘭雨勢超猛烈

宜蘭遭雨彈狂襲！東澳嶺兩日雨量破千 積水已深及肩

馬太鞍溪又暴漲！ 泥流湧明利村 民宅漂走

