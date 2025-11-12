蘇澳商家心血付之一炬！全聯超市泥濘一片 內衣店淹至一樓高
宜蘭縣因鳳凰颱風侵襲，造成嚴重淹水災情，多處地區商家遭受重大損失。在五結鄉，蝦皮智取店的橘色物流箱隨洪水漂流在路面上，引起路過民眾閃避；而蘇澳地區，包括全聯超市及當地內衣店等商家，也因淹水導致大量商品泡水損毀。蝦皮公司表示將檢查確認受損情況，依規定進行退款及賠償；而當地店家則面臨數百萬元的損失，正積極進行清理復原工作。
洪水退去後，宜蘭縣多處地區呈現一片狼藉。在蘇澳地區，全聯超市外滿是泥巴，情況十分嚴重。由於停電，工作人員只能趁著白天加緊清理。店內的泡麵、零食、飲料等商品全都沾到泥巴，只能全數丟棄。同時，水電人員也趕來進行搶修，以便能繼續清理工作。水電人員表示，不僅食物需要全部清除，連貨架都必須清理乾淨。
鄰近的內衣店同樣遭受嚴重損失。店家將花車全部移出店外，但所有商品已沾滿泥濘，幾乎全部報銷。內衣店業者難掩悲痛表示，由於無法預知會淹水，內衣來不及收起，預估損失金額超過200萬元。從早上6點開始清理到下午，仍無法完全清理乾淨，不僅商品泡水，連後面的廚房也全毀。
對於當地商家來說，這次的淹水災情是十幾年來最嚴重的一次。內衣店業者表示，這次洪水淹到一樓高，根本來不及搶救。雖然人員平安無事已是不幸中的大幸，但看著多年心血付之一炬，實在難以接受這個事實。而在五結鄉，蝦皮智取店的橘色物流箱隨著洪水漂流在路面上，路過民眾紛紛閃避，直呼「訂單泡水中」。對此，蝦皮回應將檢查確認受損情況，如有商品受損，將依規定退款並賠償賣家損失。
花蓮光復「水淹近1層樓」！全聯貨物遭水沖走 30人失聯中
天氣／鳳凰暴風圈觸陸！10縣市豪雨特報 北海岸、宜蘭雨勢超猛烈
宜蘭遭雨彈狂襲！東澳嶺兩日雨量破千 積水已深及肩
馬太鞍溪又暴漲！ 泥流湧明利村 民宅漂走
颱風雨轟宜蘭！蘇澳中山路淹成汪洋 變電箱爆炸竄火光
鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳！中山路一段水淹到一層樓高，全聯賣場旁還有一處變電箱爆炸，整條街區陷入一片漆黑。居民紛紛逃難，有車主說10分鐘就滅頂，車內全是爛泥巴，損失慘重。蘇澳24小時累積雨量高達523毫米，2日累積雨量651毫米，多處出現大範圍淹水，災情觸目驚心！
吊車大王又出手！宜蘭蘇澳淹水嚴重 派女婿率重機具進駐待命救災
鳳凰颱風外圍環流結合東北風帶來強降雨，昨（11）日宜蘭地區雨勢驚人，蘇澳測站時雨量高達130.5毫米，創下歷史第2高紀錄，多處地區傳出嚴重積淹水，對此，有「吊車大王」之稱的啟德機械董事長胡漢龑今（12）日表示，已緊急派出女婿率隊前往蘇澳勘災，2台小山貓與1台怪手已裝載完成、隨時待命投入救援。
家具全在飄浮！她打開監視器一看「宜蘭外婆家淹成水上世界」 傻眼喊：是要演諾亞方舟嗎
客廳漂浮家具淹至膝！受鳳凰颱風外圍環流與東北季風影響，宜蘭地區連日豪雨，多地淹水嚴重。昨（11日）就有一名女網友在Threads分享外婆家一樓客廳慘況，直呼：「這什麼鬼啊，一樓客廳是要演諾亞方舟嗎？」
居民咬牙清淤！宜蘭蘇澳3200戶淹慘 水如浪灌民宅「家電全毀」
颱風侵襲宜蘭蘇澳，帶來嚴重淹水災情，高達3200戶受影響！洪水如海浪般湧入民宅，居民倉皇逃離，留下未吃完的晚餐與泡水的家電。災後滿目瘡痍，家具電器全毀，泥濘覆蓋整個家園。政府已出動小山貓與灑水車協助清理，但居民們仍需咬牙努力清掃，期盼早日恢復正常生活。災民悲嘆：「情況很慘，真是欲哭無淚！」
鳳凰颱風釀宜蘭大淹水！行政院長卓榮泰視察三星蔥災損
鳳凰颱風今（12）日晚間7時40分左右自屏東縣恆春鎮登陸，隨後減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報。行政院長卓榮泰今日前往宜蘭三星鄉視察青蔥災損。
不只蘇澳水淹一層樓！羅東也多處淹水 在地人全驚：上次已是10幾年前
中央氣象署發布鳳凰颱風海陸警報，昨（11）日炸出驚人雨量，將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，整個市區宛如泡在水中，淹水深度高達一層樓，除了蘇澳淹水災情慘重，羅東鎮市區道路昨日也傳出淹水，讓在地人驚呆，透露已經十幾年不曾如此。
豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯
豪雨狂襲宜蘭蘇澳鎮，水勢又急又快，部分住家淹水一樓半，民眾還來不及吃晚餐就跑到樓上避災，淹水受災戶超過3200多戶，災損...
宜蘭豪雨猛襲！社區淪陷「水閘門擋不住」 住戶搶救愛車畫面曝
羅東多處社區遭豪雨侵襲，地下室停車場淹水嚴重！光榮家族社區車道水流如瀑布，即使設水閘門仍擋不住，住戶冒險涉水搶救愛車，大部分及時移出，但地下室積水近50公分深。萊茵名邸也慘遭淹水，整個車道泡在水裡。颱風肆虐宜蘭，蘇澳、羅東皆傳出災情，民眾盼早日恢復正常生活。
蘇澳暴雨一堆泡水車！維修靠保險？專家揭「關鍵」：很多車主慘了
受鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區11日降下15年來暴雨，造成多處嚴重積水，觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下室大淹水、30多輛旅客車輛慘成泡水車。煙波集團早前稱，已協助登記並聯繫保險公司，將配合理賠與補償程序。然而，泡水車的高額維修費用未必能轉嫁給產險公司，因為大多數車主沒有投保「颱風洪水險」！
蘇澳淹水近1層樓高 國軍趕救災 拋錨車疑遭AAV7壓過變廢鐵
宜蘭蘇澳地區昨晚(11日)遭遇急遽豪雨，造成嚴重淹水，水位接近一層樓高，多輛車輛因此泡水拋錨。國軍出動AAV7兩棲突擊車連夜搶救受困民眾，成功救出33人，但救災過程中疑因水位過高影響視線，導致兩輛拋錨車輛疑似遭AAV7輾壓變形。今晨天亮後，有車主發現愛車被壓扁，車頂凹陷、擋風玻璃碎裂，車身鋼板上明顯留有履帶輾過的痕跡，面對愛車成為廢鐵，車主感到十分無奈。
淹過防水閘門! 宜蘭新群里民宅淹水一度超過1米
鳳凰颱風暴雨狂炸宜蘭羅東，新群里巷弄裡淹水一度超過1公尺，隔了一天仍積水近40公分，約20戶民眾家園泡水，家具受損，連防水閘門都失靈，水照樣流到地下室，公所表示，要檢討抽水站的設置地點。
宜蘭蘇澳暴雨淹大水 膠舟、國軍兩棲突擊車救出2樓受困民眾
颱風「鳳凰」外圍環流持續發威，宜蘭11日持續下起暴雨，雨勢一整天沒停過，蘇澳災防中心接獲通報，蘇澳鎮蘇西里民貴街嚴重積水，最深處達到成人肩膀，軍方晚間出動AAV7兩棲突擊車、橡皮艇前往救援。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢洪釀災 DNA檢測快速助辨遺體身分
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖，因樺加沙颱風來襲，今年9月23日下午壩頂溢流並迅速潰決，洪水挾帶大量土石，沖毀馬太鞍溪橋並湧入市區，造成多處房舍與道路受損，並有多人遭洪水沖走或受困、罹難。花蓮縣警察局表示，鑑識科第一時間啟用新建置的快速DNA鑑定儀，僅需約90分鐘，即可完成樣本萃取、PCR及型別分析作業，能迅速與家屬...
新北八里社區高樓火警 救出1女無生命跡象
新北市八里一處社區高樓昨天深夜起火，消防局派員前往灌救，救出1名女性無生命跡象，送醫搶救。目前火勢撲滅，起火原因仍待釐清。
大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希是否出戰經典賽？道奇總管首表態
道奇總經理Brandon Gomes透露，目前尚未開始討論球員是否參加明年三月的世界棒球經典賽（WBC）。Gomes表示球隊會在近期展開協商，並強調球員健康與備戰節奏的重要性。道奇陣中擁有多位各國球星，包括「二刀流」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、Mookie Betts與Freddie Freeman等人。
獨／逾20人組自救會！花蓮明利村部落青年 24小時輪班守家園
「20多名部落青年自發組成自救會，24小時輪班監控水位並協助整理物資！」花蓮明利村遭受洪水肆虐後，許多青年從台北等外地連夜趕回家鄉，與當地居民分工合作，有人負責監測水位、整理物資和巡邏等，展現面對災難時的團結精神。自救會運作井然有序，成員們定時在群組內回報情況並召開會議討論，「我們寧願與部落的人一起面對這個困境」，這群青年的行動成為災難中的一道溫暖光芒！
大雨肆虐！宜蘭蘇澳咖啡廳雨水灌進屋「淹至大腿」 文件、電器全泡水
颱風過後，宜蘭蘇澳地區災情慘重！一間咖啡廳遭泥水灌入，家具電器全泡水，損失金額估計高達二、三十萬元。老闆娘康小姐心痛表示，除了實體損失外，連重要文件也遭殃。而隨著颱風減弱，羅
不妙連日豪雨突聞斷裂聲 屋主目睹50年老屋坍塌
颱風外圍環流帶來豪雨，台東市一棟50年老屋突然倒塌，幸無人員傷亡！原來這棟正在改建的老房子，因連日豪雨導致地基土質鬆動，屋主聽到「啪啪」聲響，眼睜睜看著房子在面前坍塌成斷垣殘壁。除了房屋倒塌，台東多處也傳出災情，土坂對外道路大面積坍方中斷，太麻里溪下游溪水暴漲溢堤。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
恐怖情人再犯案！不滿女友想分手痛下殺手 17年前相同手法勒斃情人
桃園市平鎮區10日清晨發生一起凶殺案。李姓男子17年前勒斃女友被判刑18年半，關押10年後2019年假釋出獄，沒想到，這個月10日又因另起感情糾紛，勒斃周姓女友，遭羈押禁見。駭人的是，兩條人命犯案同樣中廣新聞網 ・ 21 小時前
蘇澳暴雨急淹1層樓「AAV7搶救災」2拋錨民車遭輾成廢鐵
蘇澳暴雨急淹1層樓「AAV7搶救災」2拋錨民車遭輾成廢鐵EBC東森新聞 ・ 12 小時前