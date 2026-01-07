蘇澳國中爆「補校老師詐領鐘點費」！檢調約談已有人認罪
宜蘭蘇澳國中夜間補校近期傳出教師鐘點費爭議，有人指控部分教師未依規定時數授課卻領取費用。檢調單位已陸續傳喚相關人員說明，此案引發地方高度關注。據悉，類似情況疑似存在多年，目前已有教師承認溢領並表達退款意願，縣府教育處強調將依法處理。
為協助年長者及新住民進修，縣內多所學校設有夜間補校，上課時段通常為晚間6點半至9點半，共四節課程，每節鐘點費為378元。蘇澳國中於上月接獲檢舉，指稱補校教師疑似提早結束課程或未實際授課即簽領費用，這類狀況據傳已延續五、六年之久。
檢調機關接獲檢舉後隨即展開調查，自去年底起陸續約談該校教師，校長也以證人身分出庭後請回。近期因新事證浮現，調查站持續傳喚相關人員釐清案情。截至目前，已有7名教師在偵訊中坦承未完整授課卻領取鐘點費，並表示願意繳回超領金額。
檢調目前仍在深入追查多項疑點，包括是否有教師在完全未授課或課程未開設的情況下領取費用？教師及校方主管在請款核章程序上是否過於寬鬆？案情是否嚴重到觸犯貪汙治罪條例？實際詐領金額與涉案人數為何？這些問題都有待進一步釐清。
據了解，夜間補校因授課時段較晚且鐘點費僅數百元，多數教師意願不高，常需學校主管懇請協助。相關人員透露，部分年長學員也會希望提早下課，教師可能因此便宜行事，但應無故意詐領的企圖。縣府教育處長陳金奇表示，去年底已掌握相關情況，現階段全力配合檢調偵辦，秉持毋枉毋縱原則依法調查。
