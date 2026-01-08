蘇澳國中補校師 詐鐘點費破百萬

宜蘭縣蘇澳國中夜間補校爆老師詐領鐘點費。（吳佩蓉攝）

宜蘭教育界爆出震撼案件，蘇澳國中夜間補校遭檢舉多年來疑似有老師未上課、提早下課，甚至沒學生、沒開課卻照樣請領鐘點費的不實核銷情形，時間長達近7年，涉案教師至少10人，溢領金額恐破百萬元。地方人士透露，縣府在事件爆發前就曾接獲反映卻未處理，恐怕有嚴重行政疏失。縣府教育處表示，一切依法調查、毋枉毋縱。

檢調接獲檢舉後展開調查，去年9月起陸續約談校長、主任及多名教師到案說明，近期因掌握新事證再度擴大約談。據了解，目前已有7名教師坦承未上足規定鐘點時數即領取費用，並表示願意繳回溢領款項，實際涉案人數與金額，仍由檢方持續釐清。

據指出，蘇澳國中夜間補校原為提供長者與新住民進修學習，晚間6時30分至9時30分共4節課，每節鐘點費378元，但檢調發現，部分課程疑似在學生不足、甚至未實際開課情況下仍完成請款，還涉及偽造上課名冊、重複填寫學生名單等情形，溢領費用每人2萬至20多萬元不等，總金額破百萬元。

校方是否知情或涉及授意成為檢方調查重點，校長楊乃光已以證人身分接受約談，他強調並不知情，相關通訊設備也依法扣查釐清，訊後已請回，實際責任歸屬仍待司法調查結果確認。全案是否涉及偽造文書、貪汙等罪，檢調持續偵辦中。

此外，地方人士透露，案件在爆發前，老早就有民眾向縣府反映、檢舉蘇澳國中夜間補校種種疑點，但縣府都沒有妥善處置，恐怕有嚴重行政疏失。

教育處代理處長陳金奇表示，去年底即已掌握相關狀況，現階段全力配合檢方偵辦，依法調查、毋枉毋縱，尊重司法結果。