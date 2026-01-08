蘇澳國中補校「7年詐領逾百萬」 「未開課」也照領...7人遭法辦

蘇澳國中爆發詐領鐘點費案件。翻攝Google Maps



詐領國家公帑就是違法，宜蘭蘇澳國中夜間多名補校老師，被檢舉疑似詐領鐘點費，新事證甚至包括「沒有開課、沒學生」，卻仍領鐘點費，檢調陸續約談相關人員到案說明，初步估算7年期間，違法溢領金額達上百萬元。現有7名教師坦承未上足鐘點時數而領取費用，願意繳回溢領金額。

為了部分民眾學習需求，蘇澳國中為長者、新住民進修開辦夜間補校，每晚6點半至9點半間共分4節課，每節課鐘點費378元，但去年起民眾指控補校老師疑似未上課或提早下課，甚至沒學生、沒開課還簽領鐘點費，時間多達7年之久。

去年9月開始啟動調查，校長、主任等10多人遭約談後複訊，校長以證人身分出庭，最後連同其他嫌疑人無保請回，近期多名教師再度被調查站約談說明後請回，其中7人坦承未上足鐘點時數而領取費用，願意繳回溢領金額。

據了解，涉案教師以現任學校老師居多，另有外聘講師、退休教師返校兼課等人，除溢領鐘點費，因學生數不足無法開課，還涉及偽造名冊，重複填寫學生名單使其能夠開課，溢領費用每人2萬至20多萬元不等，總金額破百萬元。

宜蘭縣政府教育處代理處長陳金奇表示，已掌握相關案情，校長也有回報說明，現階段將配合檢調偵辦進度，依法調查、毋枉毋縱。

