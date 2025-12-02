蘇澳外海漁船相撞船身破大洞 協商返港談賠償

地方中心／綜合報導

蘇澳外海最近發生漁船相撞，導致船體破了一個大洞、受損變形，新裕發船長指責對方沒開AI，加上漁船有死角，才會撞到，不過，福圓6號的船長無法接受，質疑船上開了10幾盞燈，怎麼會看不到，雙方也協商返港後，再來釐清肇事責任，和後續賠償。

船身破了一個大洞，連外皮都因為衝撞，受損變形，部分船體還外露，甚至還能看到擦撞痕跡，11/30晚上八點多，新裕發漁船和福圓6號，竟然在蘇澳外海相撞，不過，雙方船長對事發原因，完全沒共識。 蘇澳外海漁船相撞船身破大洞 船長無共識！協商返港談賠償 漁船海上相撞，導致船身破了一個大洞（圖／民視新聞）



新裕發船長：「他現在關掉了（AI系統），我沒辦法知道他船在哪裡，我無法提早避免，正常開船你提早看到我，你早就閃開了，我嚴重懷疑他是不是在睡覺。」福圓6號船長：「他速度很快他走船，我火有10盞大燈，大燈8盞、日光燈兩盞，（這樣還會撞上）對啊。」

蘇澳外海漁船相撞船身破大洞 船長無共識！協商返港談賠償

船身可見明顯擦撞痕跡（圖／民視新聞）

新裕發船長認爲，福圓6號關掉AI系統，船身又有死角，才會相撞，不過，福圓6號反批，船上開了這麼多燈，怎麼會沒看到，質疑對方開太快。新裕發船長：「大概要修十天到兩個禮拜，（你這樣船修好大概多少錢），差不多50萬。」還好船員都沒有受傷，雙方也協商返港後，再來釐清肇事責任，和後續賠償。

