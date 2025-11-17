蘇澳大水後 慈濟協助受災戶清掃

蘇澳淹大水過後，慈濟協助救災助清掃，除了拆除泡水的舊裝潢，再行打掃，也進到重災區蘇南里，為一戶百年老厝清雜物，另外貼心的志工，還為受災的阿媽，送上新的床棉被和枕頭，一戶接一戶，慈濟志工做得沾滿髒污，但是看到鄉親有了個改頭換面的家，一切都值得了。

「你這個全部都不要了喔，都不要了。」

狹長，空間侷促，還有點斜度，清雜物Ns連拖帶拉，邊做邊分類「這邊清完還有外面，好了好了 有人要嘛 ，要的話就拿，那個不用了。」

廣告 廣告

慈濟志工 陳阿市：「它這個是很長的房子，裡面好多間房間，那每一間房間都堆滿很多東西，它全部泡水，他都不要了 請我們往外丟。」

雜物，垃圾成堆，互助合作拚命清「累 沒有關係，做得很法喜，不好掃 有些很黏 黏住了。」

木造隔間，潮濕，泥濘，雜物堆成小山Ns清空後，邊沖邊刷洗Ns 沖掃房間「妳先不要用 我要出點力氣，師姊這邊要沖一下。」

慈濟志工 劉寶菊：「能來這邊做 災民很可憐的，他也希望快點做好，我就想說快點來看醫生，快點回來 因為我今天回診，檢查身體。」

慈濟志工 陳阿市：「他們本來就是我們慈濟，就是這麼可愛，因為他們聽到哪裡有需要，就會趕快去。」

抱著病痛的，脊椎受過傷的，都來摻一腳，而上了年紀的年長者，也貢獻一己之力

慈濟志工 林秀慧：「付出都不會覺得自己哪裡痛，很自在 痛 回去再說，看到別人的苦，我們也覺得 快樂得要付出。」

慈濟志工 游生林：「歡喜就好，做就對了。」

資深慈濟志工帶頭做，激勵年輕人奮發向上，3個小時，泡水的百年老厝，改頭換面

慈濟志工 劉素妃：「把握時間可以趕快來，我們就趕快來，災民這次 蘇澳真的淹得很慘。」

宜蘭報導

受災鄉親 吳德南：「真的很感恩，這一次如果沒有，慈濟的師兄師姊幫忙，我一個獨居老人，我不曉得要打掃到什麼時候。」

Ns這裡收工，另一頭，這一戶忙著收尾，裡裡外外，亮麗如新慈濟志工 江晏榛：「有時間就要出來做，看了很捨不得。」

慈濟志工 楊馥寓：「是獨居的或是身障的，身心比較不方便的獨居老人，幫他們來打掃房子這樣子。」

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

