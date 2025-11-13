生活中心／綜合報導

蘇澳大淹水，雖然水已經退了，卻面目全非，家具、家當全泡水，受災最嚴重的中原街，宛如垃圾街，就像花蓮光復鄉2.0，泡水車也不少，業者一天只能處理10-20台，整條街6家修車行，都還無法消化，不少鏟子超人已經等不及，不過蘇澳鎮長李明哲表示，由於道路狹小，目前以重機具清理為主。

厚厚淤泥，起碼兩三公分，泡水的床墊、家具全報廢，堆滿家門口，仔細看，整條中原街，幾乎成了垃圾街，面目全非，熟悉的畫面，就像光復鄉2.0。民眾：「如果再下大雨，這些漂流這些雜七雜八的東西，會流到下面去。」民眾：「還很多，（會覺得希望這邊趕快來清嗎，會擔心二次災害），也不能說不擔心還是會啦。」就怕二次災害，怪手出動不停工作，但怎麼清、還是清不完，居民也拿出刷子，但掃了兩天，才掃了一半。民眾：「昨天以前就清了，大概百分之六十了，（今天繼續清啦）對對對。」民眾：「（會覺得垃圾要清快一點嗎），嗯要，沒有清這個會發臭啊。」

廣告 廣告

蘇澳大淹水宛如「光復鄉2.0」 居民泡水家當堆街道如垃圾場

大量車子泡水沙發上都是泥巴（圖／民視新聞）

除了家具，還有一堆車子泡湯卡在馬路上，坐墊上都是泥巴讓車主好心痛，只能拖吊維修，修車行也塞滿泡水車，整條街6家店，都消化不完，業者說，蘇澳的泡水車，更難處理，因為夾雜泥巴，光清洗就要半天。業者：「一天差不多十台左右至二十台，可能就要一天而已，對就這樣子而已，不會很快十幾台就很多了，就負載了。」

蘇澳大淹水宛如「光復鄉2.0」 居民泡水家當堆街道如垃圾場

泡水車塞滿修車行（圖／民視新聞）

煙波飯店也很慘，抽水機抽了老半天，淹水還到腳踝這麼高，裡面的車，不論什麼顏色，全都灰頭土臉，到現在還無法維修，看到蘇澳慘狀，鏟子超人已經等不及了。蘇澳鎮長李明哲：「打電話到公所希望他們願意來協助，不過目前道路也不是很寬敞，所以我們目前還是以這個機具進入，鏟子超人先這個時候還不需要。」目前還是以重機具為主，清除大型家具，只能請鏟子超人，稍微再等等。

原文出處：蘇澳大淹水宛如「光復鄉2.0」 居民泡水家當堆街道如垃圾場

更多民視新聞報導

宏福集團在台借殼上市 宏太-KY拚轉型 鞋王張聰淵悄布局 黃色小鴨轉攻營建

房價漲勢壓過薪資！永慶房屋：預售屋總價飆升 台中、高雄漲逾七成

國道警抓包「違規鐵證」超無奈！嘆「對得起大家嗎？」網見真相讚爆了

