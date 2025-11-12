蘇澳大淹水！分洪道等15年遲未完工 民怨：還要等多久？
受鳳凰颱風加東北季風共伴效應影響，宜蘭降下暴雨，蘇澳地區慘淹，宛如2010年梅姬颱風重現。鎮長李明哲表示，中央早已核定「蘇澳溪分洪道」工程，但執行進度緩慢，呼籲中央補足經費，讓居民早日遠離淹水之苦。
暴雨重創蘇澳鎮，火車站前及中山路沿線水深達半層至一層樓；知名飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下停車場也淹水，房客，2、30台車全都泡水；初估數千戶受災。
李明哲一早帶隊四處勘災，他表示，淹水主因是蘇澳溪洪水暴漲，抽水站抽水速度來不及，雨又不停灌入，導致災情慘重。15年前梅姬颱風後，中央充興建蘇澳溪分洪道，可將80%引入海水，若工程及早完成，或可避免這次水災。不過，因為經費關係，工程進度緩慢，盼中央儘速核定補足。
不少在地民眾在社群抱怨，「要等多久都15年了欸，都在空轉嗎」、「縣長呢！要提計畫啊！好的政策要延續，為何15年搞不好呢！」、「蘇澳分洪道需要中央地方一條心」。
一同勘災的立法委員陳俊宇表示，蘇澳溪分洪道工目前已完成基本設計，土地徵收也核准，縣府正在進行管理中心與防砂壩設計。外界所說「工程延宕」並非事實。
陳俊宇說，因修正後經費增加約21.6億元，目前仍待行政院核定。他已拜託政務委員陳金德協助積極協調，盼中央儘速通過計畫。
蘇澳溪分洪道工程2023年獲行政院核定，總經費54億元，原預計2026年完成，但後來工程變更、物價漲，經費增加到75億元，相關計畫今年3月送行政院，仍待核定。
