蘇澳大淹水一層樓現況曝「市區道路滿地泥濘」！民眾見太陽忙清理家園
生活中心／黃韻璇報導
中央氣象署發布鳳凰颱風海陸警報，昨（11）日炸出驚人雨量，將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，整個市區宛如泡在水中，淹水深度高達一層樓，今（12）日一早雨停了太陽出來，蘇澳市區雨水已經消退，路上滿是泥濘，民眾紛紛開始清理家園。
蘇澳鎮公所今日凌晨透露，截至11日晚間𝟮𝟯時，蘇澳鎮災防中心統計資料，已撤離𝟭𝟵𝟵人、收容𝟵𝟴人、依親𝟰人、自行避難𝟭𝟬𝟬人，直呼「分不清是雨、是汗、還是淚」。
蘇澳鎮公所指出，入夜後雨勢未停，蘇澳鎮最熱鬧的中山路，最為人所知的蘇澳火車站前，水淹半層樓高，中油、全聯一帶低漥處，水淹最深一層樓高。軍方在暴雨之中，出動𝗔𝗔𝗩𝟳兩棲戰車、偕同消防救生艇深入積水處，在蘇北里長陳添琪指引下一一帶出受困民眾。
今日一早宜蘭地區雨勢已經停歇，一早從羅東至蘇澳都出太陽，實際到蘇澳市區可以看到，水退後第上滿是泥濘，路旁也全是被水泡過的家具、紙箱等廢棄物，災民忙著清理家園。而昨晚蘇澳災情最嚴重、水淹一度高達一層樓的全聯、中原路一帶，淹水也已經全部消退，不過仍可看到滿地泥濘。
