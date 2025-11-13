蘇澳大淹水！ 立委吳宗憲批蘇澳溪分洪工程民進黨拖了十年

wm20251113141848419227

（觀傳媒大台北新聞）【記者劉百瑞/台北報導】鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨，讓宜蘭蘇澳、冬山、五結、羅東等地傳出嚴重的淹水災情，尤其是蘇澳，除了市區水淹及胸，更有民宅遭受土石流災害，緊急撤離上百人，所幸無人傷亡。

立委吳宗憲、黃建賓今（13）日召開記者會，呼籲中央救災應一體適用，儘快提出宜蘭的災後補助措施，「其他縣市有的，宜蘭也要有」，讓宜蘭人獲得公平補助與重建資源，生活早日回到正軌。吳宗憲同時批評蘇澳溪分洪工程在2013年底國民黨執政時同意規劃，之後民進黨上任卻拖了十年。直到昨（12）日，卓榮泰院長才終於同意將增加的21億餘元經費納入4年1000億元「縣市管河川改善工程計畫」中，「如果沒有這次如此嚴重的災情，我們不知道還要等多久！」

吳宗憲表示，此次蘇澳受災讓當地居民回想起15年前梅姬颱風的噩夢，當時很不幸地造成38死96傷的慘劇，也是因為造成如此重大的傷亡，才有了蘇澳溪分洪計畫的出現。而蘇澳溪分洪工程在2013年底國民黨執政時同意規劃，之後民進黨上任卻拖了十年。

吳宗憲指出，他曾在上個月質詢水利署時就揭露，2023年行政院終於核定計畫，卻還是一拖再拖，導致經費暴漲，今年1月提報修正計畫後，直到昨（12）日，卓榮泰院長才終於同意將增加的21億餘元經費納入4年1000億元「縣市管河川改善工程計畫」中，「如果沒有這次如此嚴重的災情，我們不知道還要等多久！」

吳宗憲以花蓮馬太鞍堰塞湖為例，他提到，在野黨立委早就在立法院提出示警，中央卻沒有積極作為，導致後面發生人民傷亡，再回來看這次的蘇澳溪分洪道工程，地方已經喊多少年了，他也曾要求盡速通過這項計畫，但「沒有真的出事，政府都不會有作為」，萬幸的是此次沒有人員傷亡。