蘇澳大淹 李明哲駁分洪道延宕

鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨重創蘇澳，七十八歲獨居張黃婦人「溺斃」，為一一一一水災第一起死亡個案。

（蘇澳鎮公所提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨重創宜蘭縣蘇澳鎮，外界歸咎於推動「蘇澳溪分洪工程計畫」案延宕造成。該案十三日經行政院核定通過修正計畫，同意全額補助七十五億六千八百萬元。鎮長李明哲十六日強調，蘇澳真正需要的是治水，不是政治口水，直言豪雨來得比口水快一百倍，蘇澳沒有時間再被消費。

鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨重創蘇澳，蘇北里中原路一名七十八歲獨居的張黃婦人十二日被發現陳屍在自宅一樓客廳。檢察官相驗死因為「溺斃」，一一一一水災確認新增一死。李明哲十六日偕公所一級主管前往羅東壽園慰問喪家，並致贈慰問金。

李明哲在臉書發文表示，宜蘭需要治水、不是噴口水。「蘇澳溪分洪道」不是中央拖，也不是縣府不做，而是「制度＋物價」讓案子必須重新調整；這兩年原物料飆漲，地質狀況複雜、成本大改，設計就得重新調整，這不是誰的政治態度，而是專業與現實。

李明哲指出，縣府去年五月先提六十六億元版本，經水利署審查後，再提七十五億六千八百萬元版本。身為鎮長，他只看計畫有沒有往前？有；有沒有停在那邊？沒有。另外，內政部九月核准用地徵收，縣府十一月公告，十二月初發價款，「喊了十五年都沒動」並非事實。蘇澳不能再拖，中央與縣府都必須更快、更明確。

至於蘇澳湖東路山坡土石流，大量土石堆積在鐵皮住家，高度約半層樓，幸無人受傷。經連日清運，十六日下午已可見住家外觀，當地永春里長張盛國預估十七日會告一段落。