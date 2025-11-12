蘇澳好慘！時雨量破120毫米、淹水1層樓高 警消漏夜救出89人、撤離139人

宜蘭縣蘇澳等地淹水。取自蘇澳鎮公所臉書



由於鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳市區中山路等地昨日（11/11）晚間暴雨不斷，街道淹水深度達腰部以上、低窪地區甚至淹到1層樓高，宜蘭縣消防局緊急動員，全力投入淹水地區救災及受困民眾疏散撤離。蘇澳鎮長李明哲表示，昨日晚間撤離、收容、自行避難等共400多人，目前公所3樓展演廳成了大家臨時的避難居所，希望大家為蘇澳集氣，盼風雨停歇、鎮民均安。

宜蘭縣蘇澳等地淹水。取自蘇澳鎮公所臉書

受到鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，蘇澳鎮昨日晚間降下驚人雨量，每小時雨量高達120毫米，造成蘇澳鎮多處淹水，市區一度淹至幾乎一層樓高，羅東鎮、冬山鄉等地亦傳出淹水災情，代理縣長林茂盛坐鎮應變中心全程指揮。

蘇澳鎮長李明哲表示，昨日蘇澳降下暴雨，一下就是大半天，災防中心救助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防和協助警力輪番出動，不斷載回避難民眾進入公所，其中以長者居多，有不少行動不便、坐輪椅甚至臥床者，另外還有帶著寶寶及年幼子女撤離的爸媽，大家緊急躲避風雨，公所三樓展演廳成了大家臨時的避難居所。

入夜後雨勢持續不斷，李明哲表示，中山路和蘇澳火車站前水淹半層樓高，中油、全聯一帶低漥處，水淹最深一層樓高，軍方在暴雨中出動兩棲戰車、偕同消防救生艇深入積水處，在蘇北里長陳添琪指引下，一一帶出受困民眾。根據蘇澳鎮災防中心統計資料，已撤離199人、收容98人、依親4人、自行避難100人。李明哲喊話，希望大家為蘇澳集氣，風雨停歇，鎮民均平安。

宜蘭消防局指出，昨日下午起蘇澳持續接獲淹水災情，代理縣長林茂盛立即指派宜蘭縣消防人員、特搜隊員，並協請軍方支援，全力投入淹水地區救災及受困民眾疏散撤離。其中蘇澳鎮大淹水，救災人車接近不易，經持續涉水步行及配合橡皮艇冒險前行，終於挺進蘇澳主要淹水地區。

經救災人員於蘇澳消防分隊建立前進指揮所，協助民眾疏散避難，經統計總共投入消防152車次、80艇次、325名人次，全力協助民眾疏散避難，截至今日（11/12）上午5時止，共計救出89人、協助139人避難撤離（含垂直避難）。

