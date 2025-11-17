蘇澳婦人淹水家中溺斃 黃琤婷促檢討防災制度補漏洞

（記者陳志仁／宜蘭報導）鳳凰颱風帶來豪雨重創蘇澳地區，多處淹水造成交通與通訊中斷；一名婦人疑因失聯無法獲救，積水退去後被發現倒臥家中，經檢警相驗後確認因溺斃身亡，為此次水災第一位罹難者，消息令人哀痛。

宜蘭縣議員黃琤婷16日上午獲悉後即前往壽園慰問家屬，表達深切哀悼，並轉請縣府社會處全力協助後續事宜；家屬表示，母親平日為人善良，行動雖緩慢，但一直堅守家園，「她到最後一刻還在守護著自己的家園」，悲情故事令人動容。

家屬坦言，母親生前交代後事低調，但他們希望藉此事件喚起政府重視災害的預防，不希望悲劇再度發生；「諸多巧合導致母親罹難，我們願意把這件事說出來，希望政府能從中檢討，加強預防措施，改善大家的生活環境，讓社會更好、更安全。

針對這起悲劇，黃琤婷呼籲縣府及中央應全面檢討防災應變作業，尤其在極端氣候日益頻繁之下，防災必須有所作為；她提出五大強化方向，包括「建立災時通訊備援機制，避免淹水期間整區失聯」、針對弱勢住戶推動「災前主動關懷」制度、「提早預警道路阻斷狀況，必要時提前協助撤離」、「重新盤點淹水熱點並提前巡查提醒」，及「建立多元預警系統，包括淹水警報廣播和簡訊通知」。

黃琤婷指出，極端氣候已成常態，防災工作必須「提前部署、迅速反應」，中央遲未核准「蘇澳溪分洪道」工程預算，導致防洪工程遲遲無法啟動，「颱風不會等預算，淹水不會看程序」；她呼籲中央迅速解套，盡速動工，中央多拖一天，就是讓蘇澳居民多承受一天風險，以免居民再度陷入危險。

