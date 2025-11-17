蘇澳婦家中淹水溺斃！公所5天才知 鎮長致歉：我們做得不夠快
宜蘭縣蘇澳鎮一名78歲張黃姓獨居婦人，在鳳凰颱風帶來的暴雨中住家淹水，不幸溺斃，雖然家屬於12日返家發現母親亡故並通報消防，但蘇澳鎮公所直到5天後才正式對外發布，引發外界質疑通報延宕。鎮長李明哲今（17日）表示，第一時間未能掌握資訊確實不該發生，已親赴靈堂向家屬致歉，也承諾全面檢討通報鏈問題，避免重蹈覆轍。
李明哲說，從事發過程還原起來，張黃婦人的子女11日晚間因聯繫不上母親心急如焚，隔日從外縣市返家，開門便見母親倒臥在一樓客廳，立即撥打119求助。家屬向他轉述，救護人員到場時確認明顯死亡，因此未送醫，直接依規定通報檢警，檢方於13日相驗認定死因為生前溺水，成為此次水災新增一名罹難者。
後續在14日，蘇北里里長向里幹事詢問是否有相關死亡補助，里幹事再轉給鎮公所社會課，社會課也因此致電縣府社會處查詢補助規定。直到此時，鎮公所才真正掌握這起水災死亡事件；李明哲表示，16日得知消息後，當天下午便趕往羅東壽園向家屬上香與慰問，但家屬無法接受公所竟然直到第5天才知道此事，他理解家屬的心情，也在現場公開致歉。
他強調，從消防、警方到里幹事，其實都在事發後收到訊息，但鎮公所卻沒有在第一時間接獲完整通報，顯示通報鏈確有斷裂問題。「我們回來後就立即開始檢討，這絕對不應該再次發生。」李明哲表示，沒有及時掌握狀況，導致未能第一時間協助家屬處理後事，身為鎮長，他要向死者與家屬致上最深歉意。
李明哲承諾，鎮公所將重新檢視流程、強化跨單位間的資訊連結，讓每位基層員工在面對災害時能確實掌握通報責任，「未來我們一定要做得更好，避免任何家庭在悲痛中還得面對行政延誤。」
更多中時新聞網報導
PGA》劍指頂級賽入場券 俞俊安拚保60
呂允開嗓 師兄盧廣仲到場力挺
蔡依林露腰攻大巨蛋 連喊7次「非常大」
其他人也在看
台股開高逾320點突破27700點 (圖)
美國科技股反彈，台北股市17日開高上漲超過320點，最高達27717.71點，權值股台積電早盤最高1455元，上漲25元，電子類股上揚1.3%。中央社 ・ 10 小時前
鳳凰颱風重創蘇澳 宜蘭縣府啟動水災補助 淹水逾50公分每戶1萬元
宜蘭縣蘇澳鎮鳳凰颱風淹水災情慘重，縣版水災補助專案今天（17日）拍板，淹水50公分以上，且有實際居住，就具備申請資格，25日前可到蘇澳鎮公所申請，若通過審查，宜蘭縣政府核發每戶1萬元。蘇澳鎮公所估計全鎮鳳凰颱風淹水受災戶約3200戶，須符合縣府規定的門檻才能獲得補助，包括淹水50公分以上、受災補助需自由時報 ・ 2 小時前
颱風釀溺斃家屬指延誤通報 蘇澳鎮長致歉將檢討
（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）颱風鳳凰侵襲時造成宜蘭縣蘇澳鎮大淹水，獨居在蘇北里中原路78歲黃姓婦人不幸在住家溺斃，家屬質疑公所延誤向縣府和中央通報死亡，鎮長李明哲今天致歉，將檢討改善通報流程。中央社 ・ 4 小時前
台股週跌幅近1%！市值蒸發8126億 它重摔7%最慘
本週集中交易市場總成交金額為2兆9,509.07億元，全體上市股票成交金額為2兆7,673.51億元，股票成交量週轉率為3.39%。根據台灣證券交易所統計，114年11月14日發行量加權股價指數收盤為27,397.50點，較上週(114年11月7日)的27,651.41點下跌253.91點，跌幅約為0.92%。產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲18.44%為最大，跌幅以綠能環保類指數下跌7.17%為最大，未含金融類指數下跌274.65點，跌幅約為1.12%，未含電子類指數上漲159.56點，漲幅約為0.85%，未含金融電子類指數上漲94.44點，漲幅約為0.70%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風蘇澳首名罹難者延誤通報？ 鎮長致歉允檢討改善
宜蘭縣蘇澳鎮獨居的78歲張黃婦人，11日晚間因鳳凰颱風住處淹水慘遭溺斃，事隔5天後蘇澳鎮公所才對外發布，引發質疑聲浪。鎮長李明哲今天（17日）向家屬致歉，並承諾針對鎮公所通報系統深入檢討。蘇澳鎮鳳凰颱風水災，估計有3200戶淹水，宜蘭縣災害應變中心未接獲死亡通報，不過，鎮公所16日下午發布訊息，直指自由時報 ・ 8 小時前
新竹湖口連環車禍 進口名車連撞3汽車.再撞機車
11月14日下午，在新竹湖口的成功路上，發生一起連環車禍，根據目擊者表示，有輛黑色轎車先連撞了三輛汽車，之後再往前衝撞騎士，讓駕駛跟騎士都嚇壞了，帶您看一段當時情況。事發是在下坡路段，一輛黑色轎車卡在...華視 ・ 1 天前
蘇澳溪分洪道遲未動工 李明哲：制度與物價因素 (圖)
颱風鳳凰來襲造成宜蘭縣蘇澳鎮大淹水，外界指責因蘇澳溪分洪道遲未動工，蘇澳鎮長李明哲（前右）16日在臉書發文表示，分洪道不是中央拖，也不是宜蘭縣政府不做，是制度加上物價，讓案子須重新調整。中央社 ・ 1 天前
《九條好漢在一班》作詞者黃瑩過世 享耆壽95歲
《九條好漢在一班》、《夜襲》等軍歌作詞者黃瑩今（17）日過世，享耆壽95歲。兒子黃介廷接受電訪證實消息，後續告別式部分，包括國防部以及幾個國樂團都正在協調中，確認後將另行公布。根據《中央社》報導，黃介...華視 ・ 4 小時前
鳳凰颱風驚現首例罹難者 蘇澳78歲獨居婦遭溺斃
鳳凰颱風造成的「1111水災」出現首起死亡個案。宜蘭縣蘇澳鎮公所災防中心今（16）日證實，蘇北里一名78歲張黃姓獨居婦人於水災期間不幸身亡，死因經檢察官相驗確認為溺斃，成為此次災情的第一起罹難者。中天新聞網 ・ 1 天前
淡水親子旅遊新亮點 利百代攜手福容飯店 打造「童趣探索館」與夢幻主題房
（記者張芸瑄／綜合報導）淡水近年來在觀光轉型上不斷注入新活力。如今，它再添一座極具吸引力的文旅新地標——由台灣 […]引新聞 ・ 7 小時前
桃園防髒亂 試辦智慧垃圾桶
桃園市政府為改善公共場所垃圾桶溢滿與髒亂問題，去年起在景點、公園試辦「智慧垃圾桶」，透過感測器即時回報桶內容量，八分滿時...聯合新聞網 ・ 14 小時前
血液腫瘤權威陳耀昌病逝 石崇良泛淚：我無法再諮詢他了
台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今(17日)傳出因癌症復發病逝，享壽76歲，醫界在臉書發文悼念，感念他畢生對於台灣醫療的付出。衛福部長石崇良出席健保署活動後受訪談及恩師時哽咽、泛淚，他表示陳耀昌是衛福部當年推動再生醫療特管辦法的首席顧問，陳耀昌也致力推動再生醫療與產業界結合，他很遺憾「我沒有辦法再諮詢他了」。 石崇良指出，陳耀昌是他在台大醫院住院醫師期間接受血液科與腫瘤科訓練的老師，陳耀昌非常的愛護他；當年衛福部推動再生醫療、擬定特管辦法，推動細胞治療於臨床使用，陳耀昌當時是他最重要的指導者，陳耀昌也是「再生醫療法」立法過程中的首席顧問。 石崇良表示，陳耀昌不只對學術有很大貢獻，其在台大推動骨髓移植，並曾至越南指導越南第一例骨髓移植個案，在學術、臨床上皆非常頂尖；陳耀昌也具真知灼見，知道再生醫療發展不能光靠學術研究，必須與產業界結合，才能讓民眾普及使用，因此便投身產業這條困難的路。 石崇良強調，在象牙塔裡很容易享受光環，但進入產業界要募資，要把自身理想變為真正讓每個人都可使用，是一項很大的挑戰，他肯定陳耀昌對台灣的再生醫療貢獻卓著，談及此處石崇良語氣哽咽、眼眶泛淚，「我真的很惋惜」，「但是很中央廣播電台 ・ 8 小時前
台灣血液腫瘤權威陳耀昌離世 石崇良悼恩師哽咽：沒辦法再諮詢他了
即時中心／潘柏廷、李美妍報導台大血液腫瘤權威、擁有「骨髓移植教父」美名的醫師陳耀昌，今（17）日傳出因攝護腺癌復發病逝於台大醫院，享壽76歲，醫界人士聽聞消息皆表達哀悼之意。其中，曾為陳耀昌學生的衛福部長石崇良受訪回憶恩師時，忍不住哽咽說，「真的很可惜，我沒有辦法再諮詢他了」。民視 ・ 5 小時前
熊闖日本秋田大型商場 顧客被迫停止用餐去避難
（中央社東京17日綜合外電報導）日本秋田縣能代市市區的大型商場「永旺能代店」，昨天發生有熊闖入的事件，所幸無人受傷，且熊已經被撲殺。店內業者回憶，當時氣氛變得緊張，且不得不疏散正在用餐的顧客。中央社 ・ 8 小時前
涉勾結詐團洩密遭訴 「仙塔律師」3人移送懲戒
（中央社記者林長順台北17日電）網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，遭檢方依洩密等罪起訴。北檢認為3名律師違反律師倫理規範情節重大，今依律師法將3人移送律師懲戒委員會。中央社 ・ 11 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 6 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前