蘇澳婦家中淹水溺斃！公所5天才知 鎮長致歉：我們做得不夠快

蘇澳鎮長李明哲今（17日）表示，第一時間未能掌握資訊確實不該發生，已親赴靈堂向家屬致歉。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮一名78歲張黃姓獨居婦人，在鳳凰颱風帶來的暴雨中住家淹水，不幸溺斃，雖然家屬於12日返家發現母親亡故並通報消防，但蘇澳鎮公所直到5天後才正式對外發布，引發外界質疑通報延宕。鎮長李明哲今（17日）表示，第一時間未能掌握資訊確實不該發生，已親赴靈堂向家屬致歉，也承諾全面檢討通報鏈問題，避免重蹈覆轍。

李明哲說，從事發過程還原起來，張黃婦人的子女11日晚間因聯繫不上母親心急如焚，隔日從外縣市返家，開門便見母親倒臥在一樓客廳，立即撥打119求助。家屬向他轉述，救護人員到場時確認明顯死亡，因此未送醫，直接依規定通報檢警，檢方於13日相驗認定死因為生前溺水，成為此次水災新增一名罹難者。

後續在14日，蘇北里里長向里幹事詢問是否有相關死亡補助，里幹事再轉給鎮公所社會課，社會課也因此致電縣府社會處查詢補助規定。直到此時，鎮公所才真正掌握這起水災死亡事件；李明哲表示，16日得知消息後，當天下午便趕往羅東壽園向家屬上香與慰問，但家屬無法接受公所竟然直到第5天才知道此事，他理解家屬的心情，也在現場公開致歉。

他強調，從消防、警方到里幹事，其實都在事發後收到訊息，但鎮公所卻沒有在第一時間接獲完整通報，顯示通報鏈確有斷裂問題。「我們回來後就立即開始檢討，這絕對不應該再次發生。」李明哲表示，沒有及時掌握狀況，導致未能第一時間協助家屬處理後事，身為鎮長，他要向死者與家屬致上最深歉意。

李明哲承諾，鎮公所將重新檢視流程、強化跨單位間的資訊連結，讓每位基層員工在面對災害時能確實掌握通報責任，「未來我們一定要做得更好，避免任何家庭在悲痛中還得面對行政延誤。」

