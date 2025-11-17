蘇澳婦溺斃！家屬怒「公所5天後才知」 鎮長致歉：全面檢討

社會中心／楊惟甯報導

1111風災，蘇澳獨居婦在家中溺斃。（圖／資料照）

鳳凰颱風造成宜蘭大規模淹水，蘇澳鎮蘇北里一名78歲獨居婦人，因水位暴漲時逃生不及，於家中遭洪水溺斃。雖然家屬於12日即發現母親身亡並通報消防系統，但蘇澳鎮公所卻直到5天後才正式公布。對此，鎮長李明哲今（17）日坦言「第一時間未掌握訊息，確實不該發生」，已親自前往靈堂向家屬致歉。

11日深夜暴雨襲擊宜蘭，中原路水勢於短時間狂漲，大水湧入透天厝一樓，婦人疑似想下樓查看淹水狀況，不料水流過急、逃生不及，被洪水淹沒。家屬因通訊中斷多次聯絡不上母親，12日上午從外縣市趕返，開門便見母親倒臥客廳，已無生命跡象。消防人員到場後確認明顯死亡，依程序通報警方與檢方；檢察官於13日相驗，認定死因為生前溺水，成為本次水災的第一位罹難者。

廣告 廣告

14日，蘇北里里長詢問里幹事「能否申請水災死亡補助」，里幹事不敢貿然回覆，轉詢鎮公所社會課；社會課為釐清規定，再致電縣府社會處查詢補助標準。直到此時（16日下午），鎮公所才驚覺「原來有死亡災情」。

家屬不滿公所5天後才知情。（圖／資料照）

家屬痛批，母親喪命已是難以承受之痛，卻又得面對「沒被重視」的二次傷害。質疑災害資訊怎會卡在基層，導致鎮公所直到第5天才知情？

對此，鎮長李明哲今日受訪時坦言，通報體系的確出現問題，「第一時間未掌握訊息，確實不該發生。」他表示，昨（16）日已親赴羅東壽園向家屬上香、致歉，「未能第一時間協助家屬處理後事，我要向家屬致上最深的歉意。」

李明哲說，昨天回來後立即全面檢討，並承諾將重新檢視災害資訊傳遞流程，從消防、警方到里幹事，建立更明確、不可遺漏的回報鏈，不讓類似事件再次發生，「未來一定會做得更好，避免任何家庭在悲痛中還得面對行政延誤。」

更多三立新聞網報導

替12歲兒買千萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證

衣櫃發霉！「吊掛式除濕袋」速吸水 苦主急勸別用：衣服全毀

曾紅遍台灣！美「速食巨頭」連年虧損 350家門市將熄燈

「平民人蔘」白蘿蔔減肥、防癌又解毒！營養師揭7大功效 2種人別吃多

