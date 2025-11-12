蘇澳市區泡水裡「重演梅姬惡夢」！粉專急喊解決1事：官員們別再拖

生活中心／朱祖儀報導

蘇澳大淹水。（圖／翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

受到共伴效應加上地形影響，宜蘭蘇澳近日出現暴雨，當地淹水深度一度及腰。粉專「用事實說颱風」就指出，先前梅姬颱風導致蘇澳災情嚴重，因此立法院編預算給「蘇澳溪分洪計畫」，但至今尚未完工，蘇澳又一次面臨淹水惡夢，希望政府可以重視這項計畫，讓當地居民不要再「泡在水裡」。

該粉專在臉書指出，15年前梅姬颱風加上東北季風形成的共伴效應，導致蘇澳淹水災情慘重，當時立法院編列了75.68億預算給「蘇澳溪分洪計畫」，要在蘇澳溪挖一個排洪隧道到海邊。但15年過去了，隧道還沒完工，甚至還要追加預算。

該粉專表示，如今鳳凰颱風來襲，又和東北季風形成共伴效應，蘇澳再度水淹一層樓，重演15年前梅姬惡夢，「蘇澳、南澳本就是共伴效應熱區，氣象署也多次提醒，不太明白15年後怎麼會發生一模一樣的事件？」

該粉專呼籲政府重視蘇澳溪分洪計畫，儘早解決蘇澳溪周邊區域的問題，「15年了，不是15天…不要再拖了」，別再讓蘇澳及冬山居民泡在水裡。

