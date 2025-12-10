蘇澳推「山海客家生活文化藍帶」成果發表 盼促永續觀光與地方共識

蘇澳鎮公所在南澳出花青年聚落舉辦成果發表會，期望透過媒體的廣泛報導，提升規劃評估案的社會能見度，凝聚地方共識，並吸引更多民眾的關注與參與。（蘇澳鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為展現「蘇澳鎮山海客家生活文化藍帶」先期評估規劃案成果，彰顯蘇澳地區獨特的「山海並存」客庄文化資產，蘇澳鎮公所十日在南澳出花青年聚落舉辦成果發表記者會，期望透過媒體的廣泛報導，提升規劃評估案的社會能見度，凝聚地方共識，並吸引更多民眾的關注與參與，進而促進地方文化觀光之永續發展，為後續的實質建設奠定良好之基礎。

蘇澳鎮大南澳地區擁有從中央山脈延伸至太平洋的多樣地景，孕育了兼具山海文化的獨特客庄生活方式。此次先期規劃成果，完整盤點了區域內的客家文化資產、產業現況、族群記憶與空間特色，並提出未來整合觀光、文化、產業的初步方向，作為後續推動客家文化藍帶的重要依據。

鎮長李明哲表示，蘇澳擁有山海並存的獨特客庄文化，這次成果發表不僅是計畫的里程碑，更是凝聚地方共識的重要契機。希望透過媒體的力量，讓更多人看見蘇澳的文化底蘊，並吸引遊客前來體驗，帶動地方觀光與產業發展。

此次計畫委由宜蘭在地專業廠商「還想試試」工作室執行，歷經近一年訪談地方人士、耆老及相關店家、居民，以『來一客』為主軸設計出兼具客家文化及店家需求的招牌樣式，企圖幫助大南澳營造出獨特「山海並存」的客庄意象，讓當地文化觀光更加多元有層次。