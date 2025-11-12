蘇澳撤離百人 徹夜安置送暖

淹水之前，蘇澳鎮蘇北、聖愛、聖湖里等更靠近山區的居民，屬於土石流紅色警戒區，已經撤離到鎮公所3樓展演場暫時收容。水災發生後，鎮公所又安置受災民眾，總人數有130人，一早慈濟志工準備餐點，提供給安置鄉親。國軍弟兄、蘇澳鎮長，以及鎮公所員工整夜沒睡，協助安助鄉親搬運、和擺放福慧床，清晨6點左右，慈濟志工準備豆奶、麵包，給暫時住在安置中心的鄉親當早餐，而在目前的安置點，慈濟志工稍後也會駐點設置服務中心，提供服務鄉親之外，也可以和公部門合作。

