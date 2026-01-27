蘇澳新春「名家揮毫贈春聯活動」 有精緻版畫免費贈送

蘇澳鎮公所將於一月三十一日起三天舉辦新春「名家揮毫贈春聯活動」，第一、二場加碼搭配「環保好市券」，南天宮舉辦第三場次，特別加開「春聯DIY」。（蘇澳鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

迎接嶄新活力的金馬年，蘇澳鎮公所偕蘇澳鎮代會，將於一月三十一日、二月一日、二月七日三天，分別於新馬市場、中原市場及南方澳南天宮三地點，舉辦二０二六蘇澳新春「名家揮毫贈春聯活動」。邀請十二位知名書畫藝術家現場揮毫、客制化春聯，以文字藝術為蘇澳鎮帶來春節喜氣，藉此活動向各界拜早年。

蘇澳鎮公所表示，這是鎮公所第八年舉辦的迎春活動，除了邀請十二位華麗陣容書法名家及藝術家共襄盛舉，更有精緻版畫免費贈送。二０二六金馬年，第一、二場，特別加碼搭配「環保好市券」活動。只要民眾持「環保袋」或「環保容器」等，經現場工作人員確認符合資格者，即可兌換面額五十元環保好市券一張，限活動當日於蘇澳鎮公有市場消費抵用，力邀年前採買年貨的鎮民朋友，一起助攻減塑做環保。

首次登場的「蘇澳鎮環保好市券」，為蘇澳鎮公有市場攤商專用的消費抵用券，兩場次共發送五百六十張，數量有限，發完為止。另外，於南天宮舉的第三場次，特別加開「春聯DIY」活動，盛邀民眾執筆祈願、為自己寫下獨一無二的春聯，提前感受濃厚年節氛圍。