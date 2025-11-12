蘇澳日雨量逾648毫米 創當地測站11月紀錄

前後都有消防人員陪同，民眾拉著繩子小心翼翼從對岸涉水，現場水流湍急，畫面險象環生，蘇澳鎮白米溪的溪水暴漲，傳出附近低窪地區有住戶受困，消防人員12日一早出動救出受困民眾。

鳳凰颱風夾帶強風豪雨，蘇澳測站11日的日雨量648.5毫米，不只寫下該測站11月歷史紀錄，單日最高時雨量僅次梅姬颱風。

根據氣象署統計，11日全台雨量前5名全部集中在宜蘭，包括羅東、蘇澳、冬山等，各地災情不斷，因此軍方11日晚間投入救災，派遣AAV7以及膠舟、中型戰術輪車協助蘇澳鎮聖愛里、蘇北里共33名災民撤離，12日再投入災後搶救、清淤及復原任務。

針對蘇澳溪暴漲，導致中原路、聖愛路等市區淹水，好不容易等到雨勢趨緩能進行清運作業，災民不斷清出家中泡水雜物。

公視記者林敬倫在現場指出，「記者現在所在位置在蘇澳鎮的中原路上，這邊是蘇澳鎮最低窪的地方，水深最高淹到1層樓高，那地板充滿居民的垃圾跟泥濘，小山貓跟清潔車輛也在協助居民清運他們的垃圾，宜蘭縣代理縣長林茂盛則承諾，會在今日完成蘇澳鎮所有道路的清運。」

受災戶郭小姐回應，「裡面東西都沒幾樣了，都全部壞掉、都拿出來了，含冷氣也都壞掉。」

另一位受災戶田小姐也指出，「淹1層樓高，到那個遮雨棚那裡。」

中山路也同步展開清運，清潔人員忙不停，針對道路泥濘不堪，在警方實施交管下水車沿路沖刷路面，蘇澳市區道路不少車輛因淹水拋錨停在路中央，也發生國軍裝甲車為緊急救災，輾過泡水車輛，國防部將配合處理賠償事宜。

蘇澳煙波飯店地下室淹水，導致旅客停在地下室的車輛拋錨，有30多輛車受影響，住客抱怨連連，不滿飯店處理態度消極。對此煙波澄清，協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序。

煙波飯店住客指出，「飯店這邊完全沒有跟我們說賠償，他現在表示就是說，要我們自己聯絡保險。」

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店也受影響，宣布即日起暫時休館，進行環境清消與設備檢測作業。蘇澳目前自來水已全數恢復正常，並部分恢復供電，但仍有近千戶停電搶修中。

