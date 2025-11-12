蘇澳日雨量逾648毫米 創當地測站11月紀錄
前後都有消防人員陪同，民眾拉著繩子小心翼翼從對岸涉水，現場水流湍急，畫面險象環生，蘇澳鎮白米溪的溪水暴漲，傳出附近低窪地區有住戶受困，消防人員12日一早出動救出受困民眾。
鳳凰颱風夾帶強風豪雨，蘇澳測站11日的日雨量648.5毫米，不只寫下該測站11月歷史紀錄，單日最高時雨量僅次梅姬颱風。
根據氣象署統計，11日全台雨量前5名全部集中在宜蘭，包括羅東、蘇澳、冬山等，各地災情不斷，因此軍方11日晚間投入救災，派遣AAV7以及膠舟、中型戰術輪車協助蘇澳鎮聖愛里、蘇北里共33名災民撤離，12日再投入災後搶救、清淤及復原任務。
針對蘇澳溪暴漲，導致中原路、聖愛路等市區淹水，好不容易等到雨勢趨緩能進行清運作業，災民不斷清出家中泡水雜物。
公視記者林敬倫在現場指出，「記者現在所在位置在蘇澳鎮的中原路上，這邊是蘇澳鎮最低窪的地方，水深最高淹到1層樓高，那地板充滿居民的垃圾跟泥濘，小山貓跟清潔車輛也在協助居民清運他們的垃圾，宜蘭縣代理縣長林茂盛則承諾，會在今日完成蘇澳鎮所有道路的清運。」
受災戶郭小姐回應，「裡面東西都沒幾樣了，都全部壞掉、都拿出來了，含冷氣也都壞掉。」
另一位受災戶田小姐也指出，「淹1層樓高，到那個遮雨棚那裡。」
中山路也同步展開清運，清潔人員忙不停，針對道路泥濘不堪，在警方實施交管下水車沿路沖刷路面，蘇澳市區道路不少車輛因淹水拋錨停在路中央，也發生國軍裝甲車為緊急救災，輾過泡水車輛，國防部將配合處理賠償事宜。
蘇澳煙波飯店地下室淹水，導致旅客停在地下室的車輛拋錨，有30多輛車受影響，住客抱怨連連，不滿飯店處理態度消極。對此煙波澄清，協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序。
煙波飯店住客指出，「飯店這邊完全沒有跟我們說賠償，他現在表示就是說，要我們自己聯絡保險。」
瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店也受影響，宣布即日起暫時休館，進行環境清消與設備檢測作業。蘇澳目前自來水已全數恢復正常，並部分恢復供電，但仍有近千戶停電搶修中。
更多公視新聞網報導
鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警
鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大
鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲
其他人也在看
雨炸宜蘭 冬山鄉汪洋一片（1） (圖)
宜蘭縣冬山鄉11日因颱風鳳凰外圍環流影響，雨勢不斷，多處低窪區排水不及淹水，最深處至少60公分，當地居民冒險涉水外出。中央社 ・ 1 天前
宜蘭蘇澳民貴街水深及肩 軍方擬派橡皮艇救援
（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）颱風鳳凰帶來大量降雨，宜蘭縣蘇澳鎮公所晚間指出，蘇澳鎮民貴街因雨勢不斷，嚴重積水，水深最高已至成人肩膀，軍方將出動車輛、橡皮艇，前往救援當地居民。（編輯：林恕暉）1141111中央社 ・ 1 天前
宜蘭蘇澳淹水消退 民眾整理家園（3） (圖)
宜蘭縣蘇澳鎮11日晚上時隔15年再遇大水患，積水最深處超過1層樓高。12日上午，鎮內積水幾乎已全消退，街道滿是泥濘。中央社 ・ 19 小時前
副市長官邸圍牆倒塌 幸未殃及行人
位於基隆東光國小下方，東信路二三六巷旁的圍牆，日前不明原因發生倒塌，所幸學生都已經放學，無人受傷；由於一旁就是基隆市副市長官邸，雖僅有大水塔受損，市府工務處等單位已經先拉封鎖線警戒，等颱風過後再進行修繕。信義區東信里長賴姵綺表示，上個星期副市長官邸的圍牆突然發生崩塌，大量的紅色磚塊掉落到下方邊坡，整個圍牆向內側傾倒，下方還砸中大水塔。目前還有些地方看起來也搖搖欲墜，因為建物已逾半世紀歷史，可能是年久失修關係導致，這裡有很多里民行走，希望市府能盡快修復，以免發生其他意外。東光國小校方指出，東信路二三六巷內，這一整排圍牆，已經倒了一半，這次不明原因，圍牆突然傾倒，還好東光國小學生都已經下課，里長也緊急通知工務處到現場會勘，並放上三角錐，避免有人受傷。由於圍牆內正好就是基隆市副 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
鳳凰將登陸！墾丁驚傳「受災首例」 梅花鹿遭狗咬急跳海
鳳凰颱風將登陸恆春半島，墾丁發生一起動物受災事件。一隻梅花鹿在南灣沙灘附近被數隻流浪狗追逐，驚慌失措之下跳入海中。儘管梅花鹿最終游回岸邊，但因腿部受傷，數度嘗試站立卻無法成功，情況十分危急。中天新聞網 ・ 13 小時前
蘇澳白米溪暴漲成災 民代批分洪道工程延宕 卓：擴大徵收土地
宜蘭蘇澳地區因颱風外圍環流引發嚴重淹水，當地人稱為「白米溪」的蘇澳溪因暴漲宣洩不及，洪水直接湧入市區。儘管分洪道工程已於2023年獲得核定，但因擴大徵收土地、增加經費等因素導致進度延宕，使蘇澳在這次豪雨中遭受重創。行政院長卓榮泰承諾將加速推進工程，同時呼籲立法院盡速通過明年總預算，以確保工程順利進行。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
蘇澳冷泉慘淹變「泥泉」 業者嘆：幸好是淡季
鳳凰颱風的外圍環流，為宜蘭蘇澳帶來驚人雨勢。當地的知名景點「冷泉」，因為大量積淹水帶來的泥濘，現在居然變成了「泥泉」，圍牆上還掛滿輪胎等垃圾，慘不忍睹。有當地業者表示，還好冬天本來就是淡季，如果是在夏...華視 ・ 20 小時前
蘇澳15年來最嚴重水患 宜蘭縣府徹夜清理災區恢復通行
宜蘭蘇澳鎮昨晚遭逢15年來最嚴重水患，豪雨加上滿潮導致中山路、中原路等地水淹逾一層樓高，住家家具、家電與車輛泡水受損，滿街泥濘一片。今日水退後，街道堆滿報廢物品與垃圾，景象慘烈。中天新聞網 ・ 7 小時前
台灣不再是交通地獄！今年事故死亡數歷史次低 酒駕身亡也減少
即時中心／高睿鴻報導我國近年頻傳重大交通事故，道路安全成為民眾很關心的議題；為讓台灣早日擺脫「行人地獄」稱號，政院之前更特別推出《行人交通安全設施條例》，盼能改善問題。而政府的努力，似乎也已開始收穫成效，交通部今（12）召開道安記者會，指出今（2025）年1至8月，道路交通事故整體死亡數為歷年同期次低、行人死亡則為歷史第三低。民視 ・ 13 小時前
蘇澳煙波大飯店地下室「30多台車泡水」 業者：133間房費全免
鳳凰颱風外圍環流帶來豪大雨，宜蘭蘇澳鎮災情頻傳，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」昨（11/11）晚間因暴雨造成地下層嚴重淹水，約有30多輛車遭洪水浸泡。飯店業者今（11/12）宣布，為安撫旅客情緒，昨晚入住的133間共280名房客「一律房費全免」，並協助受損車主聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償作業。太報 ・ 20 小時前
宜蘭蘇澳白米溪暴漲！民宅慘遭洪水包圍 「分洪道」進度延宕
鳳凰颱風強勢來襲，蘇澳鎮白米溪暴漲，多位民眾家園被溪水包圍！12日清晨，消防人員在湍急溪水中拉起繩索，協助民眾驚險穿越溪流獲救。蘇澳鎮長李明哲表示，解決辦法就是設置分洪道，但進度緩慢。宜蘭縣水利處規劃總經費75.68億元的分洪工程，預計113年啟動，117年完工，居民期盼儘速實現，避免慘況重演！TVBS新聞網 ・ 18 小時前
蘇澳仍滿是泥濘！災民鏟泥土 300國軍幫掃家園
蘇澳仍滿是泥濘！災民鏟泥土 300國軍幫掃家園EBC東森新聞 ・ 13 小時前
網謠傳捐巨資交換蕭美琴IPAC演講 2男被依違反社維法送辦
副總統蕭美琴近日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說，日前已搭機返台。網傳不實訊息指稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有不實哏圖散布。刑事局中廣新聞網 ・ 13 小時前
影/機車傳來「小奶貓喵喵聲」 暖警急尋車主即刻救援
鳳凰颱風來勢洶洶，在全台各地造成狂風大雨，新北市鶯歌區有小貓疑似為躲避風雨，藏身進機車中卻無法脫身，焦急的在車內狂叫，被民眾發現後通報警方，三峽分局鶯歌分駐所警員劉呈樟、陳怡珊連忙前往將牠救出，小貓則順利被領養，成功得到長期飯票。中天新聞網 ・ 13 小時前
黑泥流灌進明利村民宅 上千公斤貨櫃也被洪水沖走
生活中心／葉為襄 郭文海 趙永博 花蓮報導鳳凰颱風雨勢驚人，花蓮馬太鞍溪溢流，萬榮鄉明利村洪水一波接一波，今天整天下來，水勢又再度變大，重達上千公斤的貨櫃，也都被洪水沖走，畫面相當驚悚，不少明利村民宅被淹沒，村民被安置在收容所，但因為三天沒洗澡，現在公所協調轉移到民宿安置。民視 ・ 13 小時前
太子集團發聲明！否認一切不法為陳志喊冤 反控美國不當沒收資產
美國司法部指控「太子集團」董事長陳志在柬埔寨境內設立詐騙園區，強迫人口從事加密投資詐騙，再透過比特幣進行洗錢，該集團也涉嫌在台灣設立空頭公司和經營線上博弈，檢警調日前已查扣逾45億資產。太子集團11日發表柬埔寨文及英文聲明，強調集團和陳志沒有任何非法行為，稱相關指控「毫無根據」。鏡新聞 ・ 13 小時前
影/涉嫌造謠蕭美琴花錢買演說 男返國遭逮笑稱：會當真的人是腦子有問題！
日前在網路上發文，指稱副總統蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，是台灣砸錢讓蕭美琴演說的假消息，警方鎖定IP追查到兩名盧姓男子、陳姓男子，今（12）日，陳男從日本返國，面對大批媒體，他滿臉笑容回應「這只是反串文，正常人都看的出來，不知道違反什麼法。」中天新聞網 ・ 13 小時前
「滿堂紅」麻辣鍋店闆娘涉幫詐團洗錢上千萬 北檢拘提到案聲押禁見
檢警獲報，知名麻辣火鍋店「滿堂紅」女負責人蔡閔如，涉嫌以偽造發票、轉匯等方式，替詐騙集團洗錢，金額超過千萬。台北地檢署12日指揮刑事局、台中市刑事警察大隊及北、中、南分局兵分32路發動搜索，拘提蔡女等20人到案，複訊後，蔡女被依涉犯洗錢等罪，犯嫌重大，聲押禁見。其餘被告則分別被以10萬至15萬元金額交保。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前