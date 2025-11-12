蘇澳昨晚驟雨淹大水 清晨水退遍地泥
八點鐘的颱風快報，昨天，宜蘭蘇澳鎮短短3小時累積雨量、超過300毫米，蘇澳車站附近，淹水深度高達一層樓，國軍緊急出動兩棲突擊車、和橡皮艇前往救援。今天清晨大水退了，街道留下大片泥沙。雨勢減緩、淹水退去，蘇澳市區到台9線主要道路，留下淤泥和黃色砂土，淹水痕跡清晰可見，但部分路段還有少許積水情況。至於受災民宅方面，一樓家具全沾滿泥沙，電器用品也無一倖免。
