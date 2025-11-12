蘇澳暴雨全淹！民眾跌水溝獲救 「熱血男團」救援阿嬤上2樓獲讚
受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭地區11日降下驚人雨量，宜蘭冬山日累積794毫米、蘇澳3小時也累積334毫米，有民眾到宜蘭遊玩意外受困在水溝，還在民宿內的一行人出動游泳圈救援，半路還順手救了因為一樓淹水，沒力爬上二樓的阿嬤。
阿嬤腳無力 「熱血男團」出動救援護送至2樓
宜蘭蘇澳鎮11日入夜後大雨下不停，全陷入汪洋一片，有朋友受困掉進水溝回不來，一行人出動熱血男團救援小隊，抱著浮板在水中踢水前行，後面另一人還帶上了游泳圈，結果還在半路，幫了腿腳無力的阿嬤送到二樓。
屋內水淹到小腿肚，阿公在路上找到救兵，救援小隊緊急把阿嬤抬上樓，而他們的壯舉PO上網，網友大讚，「英雄不一定披著披風，可能是帶著泳圈」！
熱血男團救援受困朋友、腿腳無力的阿嬤獲讚。圖／翻攝自threads@0423mark_
大雨來得又快又急，積淹水高度快速淹過轎車一半輪胎，水深一點的地方，甚至整台車都快滅頂；蘭陽隧道內行經的車輛，更是涉水減速慢行。就連變電箱也無法承受發生爆炸，火光聲響嚇壞眾人，現場瞬間一片漆黑。
蘇澳鎮長李明哲表示，整個蘇澳市區現在幾乎都是泡在水裡面，希望所有資源趕快進來協助蘇澳鎮公所，把民眾撤離出來。
蘇澳市區多處嚴重積淹水 軍方協助撤離安置
受到鳳凰颱風逼近與東北季風共伴效應影響，週二一整天宜蘭大雨不斷，蘇澳地區淹水災情嚴重，市區更有店面平房一樓幾乎快被淹沒，當地蘇澳溪甚至還有溪水暴漲狀況，鎮長形容整個蘇澳宛如孤島，軍方也立即投入，協助撤離安置。
宜蘭蘇澳發生變電箱爆炸。圖／翻攝自threads@night._.11.5
國軍出動兩棲突擊車，將受困住戶一一從二樓接出，消防也利用橡皮艇來回載送，遇到行動不便的，更是直接背起，加緊腳步，要把居民都撤離到安全地方。
鳳凰颱風帶來驚人雨勢，重創宜蘭，淹水災情也看見人與人互助最動人的一幕。
宜蘭／張愷廷 責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
馬太鞍溪溢流水勢又變大！明利村貨櫃被沖走電杆斷 居民高處目睹嚇壞
蘇澳積水退去...赫見拋錨車遭裝甲車壓過變廢鐵 車主無奈協調求償
南方澳池碧宮土石流 大量土石灌民宅住戶急清
其他人也在看
宜蘭雨彈轟炸！羅東市區馬路成河 水灌進民宅
宜蘭雨彈轟炸！羅東市區馬路成河 水灌進民宅EBC東森新聞 ・ 6 小時前
11月11日：聖馬丁節和狂歡節的開始為什麼在同一天？
點燈籠、吃烤鵝、身著五彩服飾的狂歡者湧上街頭？11月11日在德國是一個特殊的日子，既是聖馬丁節，又是狂歡節的開始。而兩者都在同一天並非巧合。一切都要從1600多年前說起。德國之聲 ・ 18 小時前
蘇澳冷泉慘淹變「泥泉」 業者嘆：幸好是淡季
鳳凰颱風的外圍環流，為宜蘭蘇澳帶來驚人雨勢。當地的知名景點「冷泉」，因為大量積淹水帶來的泥濘，現在居然變成了「泥泉」，圍牆上還掛滿輪胎等垃圾，慘不忍睹。有當地業者表示，還好冬天本來就是淡季，如果是在夏...華視 ・ 2 小時前
女子兩年繳8800元認養東北虎僅獲一張照！園方竟隱匿死亡消息 她怒：錢也繳了，消息也瞞了
根據《大風新聞》報導，李女士表示，她於2023年9月透過官方平台成為「小獨苗」的聯合認養人，兩年內分別繳納588元與1688元人民幣（約合新台幣2587元與7430元），合計超過2000元人民幣（約新台幣8800元）。根據園方宣稱，認養人將獲得認養證書、專屬紀念品、免費入園機會，並...CTWANT ・ 17 小時前
就像15年前的梅姬！蘇澳暴雨成災「1樓全泡水」車已滅頂…居民倉皇逃難畫面曝
受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭地區自昨（11）日傍晚起風雨不斷，短時間內降下驚人雨量，多地災情不斷傳出，蘇澳鎮更因暴雨成災，全鎮多處嚴重淹水，軍警消緊急動員救援，更有許多蘇澳現場畫面可見，泥水幾乎已將1樓住家、店鋪滅頂。鏡報 ・ 5 小時前
蘇澳淹水退去 滿地泥濘 (圖)
受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日晚間豪雨成災，低窪地區淹水高度超過1公尺。12日上午水逐漸退去，街道上的泥濘尚待清理復原。中央社 ・ 4 小時前
半夜水灌進家中！蘇澳人睡一半「門外變汪洋」急逃上樓避難
鳳凰颱風尚未登陸，就帶來驚人雨勢，宜蘭被列為超大豪雨降雨警戒，蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，當地人家中半夜灌進雨水，有民眾醒來發現門外已經發現變成汪洋，不禁錄影驚呼「上次看到這個景象，已經十幾年前了！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
西班牙國王訪華：「押注北京」，對沖與美關系惡化
西班牙國王菲利佩六世於本周二開啟為期四天的對華國事訪問，為西班牙君主18年來首次正式訪華，被視作中西關系升溫的新標志。此行恰逢兩國建立高層外交關系20周年，也正值西班牙與美國關系日趨緊張之際。德國之聲 ・ 14 小時前
「颱風論壇」小編蘇澳家慘淹！家具全漂水上 今曝：宜蘭共伴效應已結束
中央氣象署發布鳳凰颱風海陸警報，昨（11）日炸出驚人雨量，將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，整個市區宛如泡在水中，淹水深度高達一層樓，就連氣象粉專的小編家都淹水，不過宜蘭民眾可以喘口氣，氣象粉專今（12）日指出，「宜蘭地區共伴效應基本上已經結束，劇烈雨勢終於緩和下來」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
宜蘭玩遇大淹水「出動游泳圈行進」 青年男團半路救困1樓阿嬤
原PO在社群平台Threads上PO文表示，他們一群朋友到宜蘭冬山住民宿，沒想到有位朋友出去買東西後，因為馬路上淹大水回不去，其他友人就拿著游泳圈去救他。透過他曝光的畫面中可見，當時水已經淹到膝蓋，一行人在水中拖著游泳圈走、時不時躺在游泳圈上游泳，看起來相當苦中作樂...CTWANT ・ 4 小時前
日本朝野一起硬起來！揚言砍高市早苗的頭 要求驅逐中國總領事薛劍
中國駐大阪總領事薛劍於8日發文，威脅要砍掉日本首相高市早苗「骯髒的頭顱」，隨即引發日本與中國外交軒然大波。現在日本朝野政黨也共同硬起來，要求政府採取措施制裁薛劍，當中包括包括「驅逐出境」。鏡報 ・ 4 小時前
豪雨炸黃沙石堆湧「南方澳民宅被土石淹毀」住戶嘆：沒房子住
受颱風「鳳凰」影響，宜蘭縣昨晚（11）日下起大豪雨，造成49處積淹水，蘇澳、南方澳災情尤為慘重。其中，南方澳有許多民宅遭土石沖毀，讓民眾覺得困擾。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
蘇澳鎮豪雨成災 民眾屋內家具傾倒毀損 (圖)
受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日晚間豪雨成災，低窪地區淹水高度超過1公尺。12日上午淹水逐漸退去，民眾屋內家具傾倒毀損，滿地泥濘。中央社 ・ 4 小時前
「鳳凰」腳程加快 持續消風減弱 海陸警區域不變
輕度颱風「鳳凰」今天(12日)上午11時的中心位置已來到鵝鑾鼻西方140公里的近海，並以每小時18轉31公里的速度，加快朝東北東轉東北的方向前進，近中心最大風速持續減弱為每秒18公尺，暴風半徑也快速縮小到120公里，不過海上警戒區域不變，陸警區域也維持南投、嘉義以南和花東等8個縣市。 氣象署預估，「鳳凰」將於傍晚至晚間通過恆春半島，並往東北方向移動，但有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。 需留意的是，隨著颱風的移動，氣象署也將豪雨特報的區域縮減為屏東山區和花東山區，同時將基隆北海岸、宜蘭和台北山區降為大雨特報，另外，高屏、花東、澎湖仍在大雨特報範圍，桃園則已脫離大雨特報區域。 此外，目前台灣各沿海的浪況依舊猛烈，除了靠近颱風中心附近的海域已掀起6米的巨浪，台灣海峽也將翻出4、5米的大浪，其他各海面的浪高也會在3-5米之間。 陸上強風也不容小覷，氣象署除了持續針對澎湖及高屏發布強風特報橙色燈號，提醒這些地區到13日晚間，都有發生平均風9級以上或陣風11級以上的機率；同時針對基隆到台南沿海、宜花東和馬祖發布黃色燈號，其中金門已脫離黃色燈號，花蓮則新增納入黃燈強風區域，這些地區可能出現平均風6級中央廣播電台 ・ 3 小時前
大雨狂炸宜蘭！蘇澳車站「軌道變河道」 站前道路一片汪洋屈臣氏泡水
大雨狂炸宜蘭！中央氣象署發布鳳凰颱風海陸警報，將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，蘇澳3小時累積雨量高達328.5毫米，整個市區宛如泡在水中，火車站前中山路馬路成了水路，民眾涉水而過，無法相信這原本最熱鬧的地方，現在成了一片汪洋。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰估明登陸高屏！登陸後迅速減弱「恐死在台灣」 週四2地仍有雨
氣象署資深預報員朱美霖指出，鳳凰目前持續朝東北方向接近台灣，雖然強度逐步減弱，但中心附近仍有每秒28公尺的強風，7級風暴風半徑尚未縮小，對台灣仍具威脅。目前陸上警戒範圍暫維持台南、高雄、屏東、台東及恆春半島。朱美霖說明，根據最新預測，鳳凰明天將移至西南沿海近...CTWANT ・ 22 小時前
台北沒放颱風假挨轟 她逆風挺蔣萬安「請大家看一下事實」
今年第26號颱風鳳凰逼近台灣，氣象署今天（11日）清晨5時半發布海上及陸上颱風警報，預估暴風圈將在今晚至明晨影響陸地，並於週三下午至晚間登陸南部地區。不過，在各縣市因應颱風動態宣布放假時，台北市政府僅中廣新聞網 ・ 1 天前
文化大學颳9級風停課 學生傘吹開花冒雨覓食｜#鏡新聞
鳳凰颱風外圍環流加上東北季風，產生共伴效應影響，台北市公布士林、北投12里停班停課。位在陽明山的文化大學也緊急宣布，今天（11/11）停班停課一天，直擊早餐街一條街，只剩下超商和2間早餐店有開門營業。校園裡的風最強勁的仇人坡，一早空空蕩蕩，但還是有住校學生，冒雨出門覓食，雨傘都快被吹開花。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
獨家／宜蘭淹水「外國肌肉男」泳圈救友 還抬阿嬤上二樓避難｜#鏡新聞
宜蘭縣冬山鄉受到颱風鳳凰外圍環流影響，雨勢不斷，造成不少低窪地區排水不及淹水。昨天（11/11）有網友在社群媒體，PO出好幾支影片，表示和友人到宜蘭玩，沒想到朋友卻因為淹水受困。就在大家外出支援的途中，遇到當地民眾求助，原來是有一位阿嬤，因為行動不便，無法上二樓避難。這幾位熱心的年輕人，馬上把阿嬤抬到二樓，影片PO出後，獲得萬人按讚，家屬還親自感謝。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 小時前
宜蘭釣蝦場水淹踝深客續釣 網友笑：沉浸式釣蝦
宜蘭暴雨多處淹水，民眾拍下一間釣蝦場淹水至腳踝，不過不少釣客仍繼續釣蝦。還有客人在用餐區笑著吃飯，民眾將這段畫面PO網引發熱議，不少網友笑稱，這就是「沉浸式釣蝦」，還有人說，連淹水都趕不走客人，代表蝦...華視 ・ 6 小時前