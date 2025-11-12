蘇澳暴雨全淹！民眾跌水溝獲救 「熱血男團」救援阿嬤上2樓獲讚

受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭地區11日降下驚人雨量，宜蘭冬山日累積794毫米、蘇澳3小時也累積334毫米，有民眾到宜蘭遊玩意外受困在水溝，還在民宿內的一行人出動游泳圈救援，半路還順手救了因為一樓淹水，沒力爬上二樓的阿嬤。

阿嬤腳無力 「熱血男團」出動救援護送至2樓

宜蘭蘇澳鎮11日入夜後大雨下不停，全陷入汪洋一片，有朋友受困掉進水溝回不來，一行人出動熱血男團救援小隊，抱著浮板在水中踢水前行，後面另一人還帶上了游泳圈，結果還在半路，幫了腿腳無力的阿嬤送到二樓。

屋內水淹到小腿肚，阿公在路上找到救兵，救援小隊緊急把阿嬤抬上樓，而他們的壯舉PO上網，網友大讚，「英雄不一定披著披風，可能是帶著泳圈」！

熱血男團救援受困朋友、腿腳無力的阿嬤獲讚。圖／翻攝自threads@0423mark_

大雨來得又快又急，積淹水高度快速淹過轎車一半輪胎，水深一點的地方，甚至整台車都快滅頂；蘭陽隧道內行經的車輛，更是涉水減速慢行。就連變電箱也無法承受發生爆炸，火光聲響嚇壞眾人，現場瞬間一片漆黑。

蘇澳鎮長李明哲表示，整個蘇澳市區現在幾乎都是泡在水裡面，希望所有資源趕快進來協助蘇澳鎮公所，把民眾撤離出來。

蘇澳市區多處嚴重積淹水 軍方協助撤離安置

受到鳳凰颱風逼近與東北季風共伴效應影響，週二一整天宜蘭大雨不斷，蘇澳地區淹水災情嚴重，市區更有店面平房一樓幾乎快被淹沒，當地蘇澳溪甚至還有溪水暴漲狀況，鎮長形容整個蘇澳宛如孤島，軍方也立即投入，協助撤離安置。

宜蘭蘇澳發生變電箱爆炸。圖／翻攝自threads@night._.11.5

國軍出動兩棲突擊車，將受困住戶一一從二樓接出，消防也利用橡皮艇來回載送，遇到行動不便的，更是直接背起，加緊腳步，要把居民都撤離到安全地方。

鳳凰颱風帶來驚人雨勢，重創宜蘭，淹水災情也看見人與人互助最動人的一幕。

宜蘭／張愷廷 責任編輯／張碧珊

