蘇澳暴雨急淹1層樓「AAV7搶救災」2拋錨民車遭輾成廢鐵

受到鳳凰颱風外圍環流及共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日晚間降下超大豪雨，市區多處街道瞬間形成汪洋，也有不少民眾受困。軍方緊急出動AAV7兩棲突擊車救援。但過程中，AAV7不慎將兩輛拋錨的休旅車輾成廢鐵，車主無奈表示人平安就好，軍方後續也將配合處理洽賠事宜。

民眾：「辛苦囉。」

民眾開窗向國軍表達感謝，昨日號晚間宜蘭蘇澳鎮超大豪雨，積水都快比人還要高，水勢相當湍急。國軍緊急出動AAV7兩棲突擊車，得跟時間賽跑救援，協助受困居民避難。國軍：「來來來。」

鋼鐵巨獸頂著水勢努力前行，泥流被激起陣陣水花，這時卻發生意外事故。有兩台休旅車引擎進水拋錨，駕駛先棄車逃生，不久整條街道的水淹了快一層樓高，拋錨車輛幾乎滅頂，國軍AAV7疑似因為水深加上視線死角，行經時輾過車輛。

車頂凹陷支架變形，擋風玻璃全都碎裂，後照鏡也掛一旁，車內全進泥沙，甚至還有積水，另一輛休旅車也有相同情況。原來這款AAV7兩棲突擊車車重就達22.8噸，屬於履帶式裝甲車，能輕鬆跨越困難地形，需要3人操作，最多可乘載21人。

國軍AAV7都隸屬於海軍陸戰隊，在多數操演扮演攻擊假想敵，從運輸艦上使出浮渡時，最高時速達13.5公里，可耐10呎浪高。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲：「考量它具有全浮游能力，也就是在陸地上行駛，如果遇到洪水災區時候也可以涉水行駛，甚至整輛車可以浮起來。」

這回軍方不小心輾過民眾愛車，相關受損狀況，未來將協助釐清處理，當事車主也能體諒，畢竟災難當前，救人優先。

