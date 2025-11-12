蘇澳暴雨成孤島 泥流灌民宅災情慘重 軍方出動協助撤離

宜蘭蘇澳市區昨（11日）災情慘重，消防員拖著橡皮艇徒步進行救援。翻攝鎮公所臉書

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮昨（11）日晚間降下豪雨，市區多處嚴重積水，其中中山路一帶水深一度及腰，部分區域甚至淹至一樓高度。暴雨造成交通受阻，蘭陽隧道內一度成汪洋，而南方澳南興里華山五巷更發生土石崩落，滾滾泥流直衝民宅，災況相當嚴重。

由於雨勢持續不斷，上方土石不斷沖刷而下，砂石與泥漿灌進多戶民宅，屋內外滿目瘡痍。居民驚魂未定，擔心再度崩塌，不少人整夜難以入睡。大型機具緊急進入現場進行清理作業，但因地勢不穩與間歇性強降雨，搶修難度高。

宜蘭蘇澳中山路整個變成一條小河。翻攝蘇澳鎮公所臉書。翻攝畫面

救援行動方面，救護人員於晚間協助永春里行動不便居民撤離至公所避難，軍方也於晚間7時40分派遣兩部AAV-7兩棲突擊車抵達蘇澳鎮公所，展開協助任務。搜救人員在華中街41號成功救出一名行動不便老婦，並協助中山路一段一戶住戶撤離至蘇澳車站，共撤離行動不便長者2人與外籍看護1人。

宜蘭蘇澳今（12日）基水退去後，街道滿是泥濘與損毀傢俱。翻攝蘇澳鎮公所臉書

歷經一夜豪雨，今（12）日清晨雨勢漸歇，陽光露臉，淹水情形逐漸退去。然而街道與民宅受創嚴重，中山路沿線遍布厚重污泥，家具、車輛散落街頭，景象怵目驚心。居民趁著天氣轉晴，紛紛展開清理家園工作，希望能早日恢復正常生活。

根據氣象資料顯示，蘇澳地區昨日累積雨量超過600毫米，直到今日凌晨仍有降雨。雖目前水勢已退，但相關單位仍持續監測山區土石鬆動情形，呼籲民眾避免前往災區，以防發生二次災害。



