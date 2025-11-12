蘇澳暴雨成災！卓榮泰視察後拍板：將追加21億分洪道所需預算

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今(12)日視察蘇澳溪分洪工程。（圖／行政院提供）

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，蘇澳鎮豪雨成災，初估上千戶受災，蘇澳鎮長李明哲強調地方需要新分洪道，籲請中央盡速補齊預算缺口；代理縣長林茂盛也呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪道計畫。對此，行政院長卓榮泰今（12）日下午赴蘇澳視察災情時，當場宣布工程所增加的21億餘元，會納入4年1000億改善縣市管河川工程計畫中。

宜蘭縣蘇澳溪分洪道工程，緣起於民國99年梅姬颱風，破紀錄的182毫米時雨量導致蘇澳溪水位高漲，市區等處嚴重淹水，造成重大傷亡，加上蘇澳地形特殊，如遇到東北季風與颱風共伴效應，常發生淹水災情。因此，宜蘭縣政府109年提蘇澳溪分洪計畫，112年獲行政院核定全額補助54.13億元 ，但因原物料上漲等因素，經費增加至75.68億元，縣府因此提報修正計畫，計畫尚待政院核定，不料又遭遇鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，蘇澳鎮豪雨成災，地方人士呼籲趕快核定。

廣告 廣告

卓榮泰下午赴蘇澳視察，卓榮泰指出，蘇澳溪分洪道工程從54億餘元增至75億餘元，多出來的21億元的要如何處理？他說，明年中央政府總預算中，核定了4年1000億改善縣市管河川工程計畫，會逐年編列，在政委陳金德跟經濟部等單位討論下，同意將分洪道工程預算納入該計畫中。

行政院長卓榮泰今(12)日視察蘇澳溪分洪工程。（圖／行政院提供）

卓榮泰並指出，該計畫已經在他的辦公室裡，今天來現場看看需求，再聽聽經濟部次長賴建信在水利方面的建議，若審定核定的計劃，可以像員山子分洪道一樣，不遭受到洪水的危害，政院會盡速來核定計畫，核定後請立法院來支持預算，就可盡速進行工程，到時也要請相關施工單位全速來推進，讓工程如期如質完成。

卓榮泰直言，這次造成宜蘭這麼大的雨量，確實非常驚人，如果這雨量下在台北，台北也承受不了，何況是宜蘭地區，因此當務之急就是把水患問題解決，待會也會到市區看看民眾的生活，同時要求秉持救助要快速，復建要到位，韌性要強化等三個原則，協助地區民眾盡快恢復正常生活，也要請宜蘭政府來協助。

更多三立新聞網報導

快訊／再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐

吊車大王出手了！凌晨派女婿前進蘇澳勘查 「2山貓+1怪手」待命中

鳳凰颱風共伴效應！南方澳暴雨「土石灌進民宅」 受災戶驚嚇落淚

宜蘭蘇澳災情慘！鎮長坐鎮災區被讚爆 網酸：縣長不如鎮長

