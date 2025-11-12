蘇澳暴雨水淹1層樓 數千戶受災滿街泥濘家具全泡湯
首次上稿 11:40更新時間 13:10(新增畫面)
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮市中心的中山路一段、中原路一帶，昨天遭暴雨襲擊，水淹1層樓高，郭姓居民形容，晚餐才吃幾口，洪水就淹進屋內，夫妻倆趕緊放下碗筷，爬上2樓垂直避難，今天(12日)上午1樓積水消退，但家具、電器泡水全毀，家裡什麼都沒有了。
蘇澳中油加油站周邊的中山路一段、中原路地勢較低，2010年10月21日梅姬颱風期間也曾大淹水，如今又受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，昨晚水淹1層樓，今天積水消退，家家戶戶清理環境，居民唉聲嘆氣，泡水的電視、冰箱、冷氣機搬戶外，放眼望去滿目瘡痍，宛如15年前1021梅姬水患場景重現。
蘇澳中原路住戶郭太太說，昨傍晚5點多，蘇澳下起滂沱大雨，當時她跟丈夫在家吃晚餐，但吃沒幾口，水就淹進來，夫妻倆見苗頭不對，立即起身趕往2樓，歷經一夜驚魂，今天清晨天亮時，一樓積水已經退去，但家具、電器用品無一倖免，清掉後家中已空無一物。
蘇澳鎮長李明哲今天偕同立委陳俊宇、行政院政務顧問林國漳等人，到蘇澳中原路勘災，他指鳳凰颱風暴雨，造成蘇澳鎮蘇北、蘇西、蘇南、聖湖、龍德、港邊及永樂里等地淹水，全鎮淹水住家有數千戶，鎮公所清潔隊偕同國軍投入救災，協助受災戶清理家園。
