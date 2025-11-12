蘇澳暴雨淹一層樓高！軍方出動兩棲戰車救援
受到鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日晚間降下驚人雨量，每小時雨量高達120毫米。根據中央氣象署統計，宜蘭東澳嶺從10日到12日上午9時，累積雨量已達1062毫米。
蘇澳鎮多處淹水情況嚴重，中山路和蘇澳火車站前水淹半層樓高，中油、全聯一帶低窪處水深達一層樓。部分居民表示，連續兩三個小時雨勢如倒水般，情況如同15年前梅姬颱風重現。
宜蘭縣代理縣長林茂盛坐鎮應變中心全程指揮，立即指派消防人員、特搜隊員投入救災。軍方在暴雨中出動兩棲戰車，偕同消防救生艇深入積水處，在蘇北里長陳添琪指引下，逐一帶出受困民眾。
根據蘇澳鎮災防中心統計資料，已撤離199人、收容98人、依親4人、自行避難100人，總計超過400人緊急疏散。撤離民眾以長者居多，包含行動不便、坐輪椅甚至臥床者，另有帶著嬰幼兒的家庭。蘇澳鎮公所三樓展演廳成為臨時避難所。
宜蘭縣消防局統計，共投入消防152車次、80艇次、325名人次，截至12日上午5時，共計救出89人、協助139人避難撤離。救災人員於蘇澳消防分隊建立前進指揮所，持續涉水步行及配合橡皮艇前行，終於挺進主要淹水地區。
羅東市區也出現大面積積水，主要道路積水至半個輪胎高。羅東夜市一帶積水嚴重，民眾形容現況可以泛舟。冬山鄉同樣傳出淹水災情。宜蘭五結一間知名釣蝦場出現淹水，煙波大飯店蘇澳四季館地下停車場淹成一片，多輛車泡水。
蘇澳聯外道路都有積淹水情況，一般車輛難以通行。聖愛里一處騎樓變電箱因淹水發生爆炸，火花四射導致整排公寓大停電。氣象署表示，強降雨預計12日上午才會趨緩。
