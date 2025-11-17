蘇澳暴雨煙波飯店30餘輛車泡水 住客發5聲明將集體訴訟求償

〔記者游明金／宜蘭報導〕鳳凰颱風造成蘇澳暴雨，蘇澳煙波四季雙泉館地下室停車場嚴重淹水，超過30輛車遭泡水。其中11名受災住客今天委任律師發表5點聯合聲明，指事件「並非天災，而是典型人禍」，同時將提出集體訴訟；飯店表示，討論後再作回應。

聲明指出，中央氣象署於11日下午16點55分將宜蘭列為「超大豪雨地區」，18點13分白米溪水位快速暴漲，飯店未巡查、未預警、也未通知住客移車，直至大量水流瀑布灌入地下室，防水閘門明顯失靈，沙包形同虛設。

又表示，多名住客在毫無警覺情形下涉水查看車況，有人因此受傷，飯店直到19點55分才首次廣播，但仍未提及防水閘門失靈、地下室已在淹水、移車已來不及。隨後廣播宣布「即將斷水斷電」，飯店無提供基本應急支援、安全指引，明顯事前未做足防災準備。

飯店對外表示會主動聯繫保險公司、全力協助理賠，但事實卻是保險公司為住客「自行聯繫」後才得知，且公共意外責任險僅投保300萬元，飯店目前對住客損害補償皆以「待第三方認定」推託。

住客聲明，飯店未履行最基本的公共安全義務，顯示其長期缺乏風險意識與防災文化，在事前、事中、事後均嚴重失職，官方聲明則刻意淡化災情。

住客委託的律師共發表5點聲明：

1、輕忽中央警報，未採取充足防災準備。

2、未及時預警，錯失移車黃金時機。

3、嚴重錯判防災能力、設備失靈、人員欠缺基本應變訓練。

4、淹水後未採取安全防護措施，導致住客受傷。

5、斷水斷電後未提供任何基本應急支援。

