蘇澳暴雨癱瘓！3小時狂灌334毫米創14年紀錄 近200人緊急撤離
宜蘭蘇澳鎮11日晚間遭遇14年來最嚴重的暴雨襲擊，根據中央氣象署資料顯示，蘇澳鎮3小時累積雨量一度達到334毫米，創下2010年梅姬颱風以來當地最大的3小時累積雨量紀錄，同時也是全台灣有觀測紀錄以來3小時累積雨量排名第21位。這場由鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應引發的極端降雨，讓整座城鎮幾乎泡在水中。
降雨強度驚人，每小時雨量高達120毫米，短時間內的強降雨使得蘇澳市區多處嚴重淹水。中山路一帶淹水最深處達一層樓高，中油、全聯一帶低窪地區水深同樣達一層樓高。白米溪、阿里溪溪水暴漲，水位逼近橋面。蘇澳火車站前水淹半層樓高，蘭陽隧道更是一片汪洋，市區街道成為澤國，交通完全癱瘓。
南方澳地區災情尤為嚴重，南興里華山五巷爆發小型土石流，大量砂石和泥流從山坡沖刷而下，滾滾泥流直接沖進民宅。儘管大型機具立即進駐作業，但上方土石仍持續往下沖刷，加上不時的強降雨，讓搶救工作困難重重。多戶民宅被泥流灌入，家具設備毀損嚴重，居民整夜無法入眠。蘇西里民貴街最深淹到成人肩膀高度，情況危急。
面對嚴峻災情，宜蘭縣政府立即啟動應變機制，代理縣長林茂盛坐鎮應變中心全程指揮救災。軍方緊急出動兩部AAV-7兩棲突擊車深入積水區域執行救援任務，消防單位則派出橡皮艇在暴雨中搜救受困民眾。根據宜蘭縣消防局統計，總共投入消防152車次、80艇次、325名人次參與救災，截至12日清晨5時，共計救出89名民眾、協助139名民眾避難撤離。
蘇澳鎮公所統計資料顯示，這次水災共撤離199人、收容98人、依親4人、自行避難100人，總計影響超過400人。鎮公所3樓展演廳緊急改為臨時避難所，收容大批避難民眾，其中以長者居多，包括行動不便、坐輪椅甚至臥床者，另有攜帶嬰幼兒的家庭緊急撤離。
12日清晨雨勢逐漸停歇，陽光露臉，積水開始退去。然而災後現場滿目瘡痍，中山路與中原路等主要街道滿布泥濘，路面覆蓋厚厚污泥。店家家具被洪水沖得到處散落，車輛東倒西歪，部分車輛嚴重毀損。居民形容蘇澳被大水圍困宛如孤島，讓人想起15年前梅姬颱風的淹水夢魘。
氣象專家吳聖宇分析，這次極端降雨主要是鳳凰颱風外圍環流加上東北季風的共伴效應所致。自10日起到12日清晨，宜蘭南澳東澳嶺累積雨量已達1060毫米，宜蘭冬山也有967毫米，新北瑞芳752毫米、台北士林擎天崗550.5毫米、基隆409.5毫米，雨量相當驚人。
專家警告，雖然鳳凰颱風12日晚間掠過南台灣後將減弱為熱帶性低氣壓，但威脅尚未解除。今晚起到13日白天，偏強的東北季風將再度南下，加上颱風殘餘水氣，預估苗栗以北到宜蘭一帶降雨將再度明顯增多。特別是桃竹苗山區、大台北南側山區、基隆北海岸以及宜蘭南側山區等迎風面地形，累積雨量可能達到大雨或以上等級，北台灣民眾仍需提高警覺。
其他人也在看
瑞幸咖啡有意啟動「二度赴美上市」，擴大海外融資與品牌影響力
【財訊快報／陳孟朔】因財務造假於2020年自美股下市的瑞幸咖啡(Luckin Coffee)，傳出啟動重返美國主板上市進程。中媒報導，聯合創辦人兼執行長(CEO)郭謹一近期在廈門一場公開場合表示，公司「正積極推進在美國主板重新上市」，惟未披露時間表與技術路徑。市場解讀，此舉若成行，有助擴大海外融資與品牌影響力，對加速海外展店與供應鏈布局具關鍵意義。瑞幸2020年爆發約3.1億美元收入造假後自那斯達克交易所退市，並繳納巨額罰金；其存託憑證(ADR)改於場外交易。隨後在大鉦資本入主下推動治理與內控修復，近年主打高性價比與聯名創新，門市密度與單店效率改善，成功在中國本土市場壓過星巴克，坐上最大咖啡零售商之位。瑞幸截至今年第2季獲利為人民幣12.5億元(下同)、年增44%；淨營收123.59億元、年增47%；全球門店數達26,206間，擴張節奏仍快。分析師指出，若赴美再上市，關鍵在於內控與財報可信度能否通過更嚴格的審核，並處理好境內外監管協同、審計底稿、VIE架構等敏感議題。與此同時，市場亦傳出主要股東大鉦資本評估收購Costa Coffee資產組合的可能性，若推進，瑞幸在上游供應、烘焙產能與財訊快報 ・ 1 天前
安葆前三季EPS 6.03元，在手訂單金額超越去年同期，看好Q4業績續增
【財訊快報／記者戴海茜報導】電力系統整合服務商安葆(7792)公布第三季財報，累計前三季稅後淨利為2.57億元，每股盈餘達6.03元。安葆指出，截至第三季底，在手訂單金額已超越去年同期，且訂單金額仍持續增加中，隨著發電機機組安裝工程第四季進入施工高峰，將有助第四季業績及獲利持續提升。安葆受惠半導體關鍵客戶持續擴廠，雖然第二季受到不利匯率影響，不過第三季匯率回穩，累計前三季合併營收達41.41億元，年增37%，稅後淨利為2.57億元，每股盈餘達6.03元。安葆自結10月營收5.92億元，年增145%；累計前10月營收達47.33億元，已超越去年全年。安葆深耕電力備援市場多年，在柴油發電機、UPS不斷電系統及並聯切換技術領域處於領先地位，隨著半導體、AI數據中心產業蓬勃發展，用電需求大增，為避免電網負荷過重引發斷電，安葆的備援發電機組成為用電大戶關鍵電力設備，並持續受惠數據中心建置與半導體廠海內、外擴廠計劃，挹注安葆營收、獲利不斷成長。安葆指出，隨著發電機機組安裝工程第四季進入施工高峰，將有助第四季業績及獲利持續提升。展望2026年、2027年，安葆指出，隨著半導體客戶海外廠陸續投入建置，財訊快報 ・ 21 小時前
快訊／土耳其軍機墜毀！機上20人「全數罹難」土耳其國防部長證實了
一架軍用運輸機今（12）日從亞塞拜然起飛後，不慎在喬治亞境內墜毀，稍早土耳其國防部長對外證實，飛機上20名工作人員已全數罹難。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
宜蘭蘇澳昨日雨量僅次梅姬颱風 648.5毫米創歷史次高
鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，為北部、東半部帶來明顯雨勢，據氣象署統計，宜蘭蘇澳站昨日累積雨量648.5毫米、時雨量130.5毫米，均創下該站歷史第2高紀錄，僅次於2010年的「梅姬」颱風。中時新聞網 ・ 23 小時前
內政部籲三重果菜市場若異地遷建應重啟新案 林淑芬：守住程序正義
新北市政府有意將三重果菜市場遷至蘆洲區，引發蘆洲居民反彈。內政部都市計畫委員會11日確認會議紀錄後稱，新北市府若決定將三重果菜市場異地搬遷，因涉及重大政策調整，應先循程序將原案撤回，並依都市計畫程序重啟新案。對此，立法委員林淑芬表示，這是「守住程序正義」的重要階段性勝利，接下來「戰場回到地方，新北市自由時報 ・ 23 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 1 天前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 4 小時前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測 西半部8縣市、台東縣達標
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯命案逆轉！黃明志今獲釋「沒犯案證據」 警找專家破解手機挖內容
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志，黃明志5日現身警局投案，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，警方證實，兩人有「親密特殊關係」。檢方指出，暫時無證據顯示黃明志涉案，預計今（13）日獲釋。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣將襲！ 下週低溫恐剩15度
中央氣象署指出，下週一東北季風增強，各地天氣轉涼，西半部、宜花低溫18～21度，台東23度；北部、宜花高溫僅22～25度，中南部及台東可達27～30度。下週二（18日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及宜花低溫15～17度，南部、台東19～20度...CTWANT ・ 1 天前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 18 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 21 小時前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 8 小時前