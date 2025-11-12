蘇澳暴雨一堆泡水車！維修靠保險？專家揭「關鍵」：很多車主慘了

記者施春美／台北報導

煙波飯店地下停車場的車輛，受到暴雨影響。（圖／翻攝自Threads @rabbitbee99）

受鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區11日降下15年來暴雨，造成多處嚴重積水，觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下室大淹水、30多輛旅客車輛慘成泡水車。煙波集團早前稱，已協助登記並聯繫保險公司，將配合理賠與補償程序。然而，泡水車的高額維修費用未必能轉嫁給產險公司，因為大多數車主沒有投保「颱風洪水險」！

煙波國際觀光集團表示，11日總計133間280名旅客入住，地下停車場約有30餘台車輛受到淹水的影響，該飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。賠償部分，該集團表示，第一時間提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助等，針對地下停車場車輛受影響部分，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。

廣告 廣告

然而，根據新安東京海上產險，想要將泡水車的高額維修費用轉嫁給產險公司，關鍵就是有無買到「颱風洪水險」。所謂「颱風洪水險」的保障範圍為，因颱風或大雨積水造成車子泡水、車內零配件受損等。

另外，常見颱風來襲，強風吹斷路樹砸壞車輛、暴雨引起土石流掩埋了汽車，也都在這項附加條款的保障範圍內。

一位不具名的產險業者表示，國人大多不投保「颱風洪水險」，因為該項投保金額不低，進口車的保費約2~3萬元，以國產車Altis的颱風洪水險則約1.5萬，「一般國產車車主認為，颱風季非全年都會出現，因此投保意願低，保險業務員也就不會主動提及此產險項目。」

更多三立新聞網報導

喝咖啡恐害心律不整？新研究揭「驚人發現」：反而保護心臟

不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝

比健忘更早出現！研究揭「1改變」是失智早期警訊：常被忽略

獨家／70歲股市分析師沒三高！靠「2字」身材精實：令人艷羨

