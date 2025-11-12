蘇澳暴雨! 煙波飯店B1數十車泡水 業者:將補償
生活中心／綜合報導
宜蘭多處發生淹水災情，蘇澳知名飯店的地下停車場，也被水淹沒，約30輛車泡湯，讓住客很氣憤，強調原本想在淹水前，把車開走，卻被飯店人員阻止，但也有在地人說，外頭都淹水，開出去反而容易拋錨，業者發出聲明，表示房費全免，並配合理賠補償。
地下停車場淹成一片，水深到腳踝，好幾部轎車都泡湯，外頭還有滾滾泥水，不斷湧入，車主進退兩難，只能無奈看著愛車泡水，誰也沒想到，來宜蘭蘇澳煙波飯店住，會碰上大淹水。
越來越多住客，下樓查看，水還一路淹進地下室電梯口，包括發電機也泡水了，讓整間飯店沒水沒電，住客不滿控訴，原本想在淹水前，把車子開出去，但卻被飯店人員阻止，最後約有30台車受困。
受到鳳凰颱風影響，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，約三十多台車泡在水中。（圖／民視新聞）飯店住客說：「我在四、五點的時候，要求說我要退房，那他不給退房的理由是說，現在外出很多道路是封閉，他跟我講說是說，他們的抽水機都沒問題在B2，我們相信你不會淹起來，所以我們才安穩回到房間。」
颱風外圍環流，加上東北季風影響，週二晚間，蘇澳鎮的時雨量破百，導致溪水暴漲，蘇澳煙波飯店就位白米溪旁，但有在地人留言說，沒開出去比較好，可能會在路上拋錨。
飯店住客說：「如果自行開上來，那拋錨自行負責，我OK我可以承擔，每一個車主氣的都是，你第一時間，不讓我們把車開出來，你卻把防水閘門給擋下來，你把鐵門也關下來。」
業者回應。（圖／民視新聞）飯店則發出聲明，強調第一時間啟動防颱措施，但因為瞬間雨勢太大，出現積水情形，至於受影響的車輛，陸續聯繫保險公司，將全力配合理賠與補償，並提供房費全免，同時會安排接駁車與車資補助。
