蘇澳水患後街景慘況曝！林茂盛：今日務必完成街道清運

家家戶戶清理家園。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕鳳凰颱風襲台，蘇澳時隔15年再遇超大水患，今早洪水退去後，街道滿是泥濘，豔陽一出導致塵土飛揚，還有車輛遭大水沖至路中央被撞爛阻礙交通。代理縣長林茂盛今天現場勘災，表示今日務必會完成街道清運，並將從寬、從速災民補助，同時向中央爭取災後復原經費。

林茂盛說，受外圍環流跟東北季風共伴效應，造成蘇澳地區大淹水，經警消、國軍連夜救援，所幸無人員傷亡及失聯，對於災後重建及復原工作，今天將先進行災後清理，由環保局進駐怪手、小山貓及抓斗車等，協助民眾清運廢棄物。

他說，今天目標將完成主要街道清運工作，務必清除所有淤泥，暢通交通，讓民眾明天能夠正常上班、上課，恢復正常運作，同時啟動災後復原工作，後續針對淹水救助金及相關汽機車牌照稅減免，都會從寬、從速處理，也會積極向中央爭取補助經費。

林茂盛表示，目前蘇澳還有約1千多戶停電，今天也會和相關單位共同努力，盡量恢復復電作業，另外也持續調度抽水機，進駐低窪地區持續抽水排除，縣府會持續做好災後復原工作。

目前街道仍被許多泡水車佔據，影響交通通行，警方已積極聯繫車主移車，亦或出動吊車協助脫離，並派出警力維持交管，讓縣府大型機具能夠進場清除廢棄物。

街道滿是洪水退去後的泥沙。(記者王峻祺攝)

國軍協助清除家園。(記者王峻祺攝)

災民無奈一早投入清理家園。(記者王峻祺攝)

車輛遭洪水走到路中央毀損。(記者王峻祺攝)

街道滿是被洪水泡過的廢棄物。(記者王峻祺攝)

洪水退去，街道滿是泥濘。(記者王峻祺攝)

慈濟志工沿戶發放物資。(記者王峻祺攝)

泡水車被洪水沖到路中央。(記者王峻祺攝)

泡水車被撞爛。(記者王峻祺攝)

蘇澳中原路滿是泥濘。(記者王峻祺攝)

宜蘭縣代理縣長林茂盛視察災區。(記者王峻祺攝)

國軍投入清運家園工作。(記者王峻祺攝)

災民持續清除淤泥。(記者王峻祺攝)

