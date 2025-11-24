蘇澳水患災戶嘆補助申請難 公所：陳情將反映中央

蘇澳商家高喊口號，希望能活下去，因為這次1111水災許多無法提出淹水樓層、有居住事實的商家至今無法請領補助，損失只能自己吸收。

受災商家陳小姐表示，「這70萬復原我要去那裡拿？借又借不到，你要去貸款又一大堆條件。」

陳小姐開早餐店，她陳述，店面要恢復營業至少要70萬元，目前還沒有收入，只希望補助趕快下來。也有部分商家店鋪是承租而來，申請補助需先和房東協商簽切結書，如果協商不成同樣領不到補助。

受災商家楊小姐指出，「你如果遇到好的房東的話他會給你，如果你遇到不好的，像我房東拿走就好了啊，他也沒損失到什麼，只有房子被淹而已。」

受災商家向鎮公所遞交陳情書，希望政府能盡速協助。這次水災蘇澳鎮淹水最高，商家最多的中山路幾乎整條都受災，損失百萬元至千萬元不等。蘇澳鎮公所表示，中央20日已發布針對商家的補助方案，只提供商家生財器具受損1萬元補助以及利息補貼，公所認為這些補助遠遠不夠，已向中央反映。

蘇澳鎮長李明哲回應，「所以我們會把這一次大家陳情的會再給縣府、中央，我認為最好縣政府也要有。」

公所表示，已接獲許多商家打算結束營業、準備離開蘇澳，如果縣政府和中央不盡快提供補助方案，蘇澳人口外移問題會更嚴重，希望能盡速針對商家提供更多協助。