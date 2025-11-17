蘇澳水患煙波飯店30幾輛車泡水 車主批「人禍」集體訴訟求償

1111蘇澳水患，造成煙波大飯店地下停車場淹水，30多輛車泡水受損，房客今痛批「人禍」釀災，將提出集體訴訟求償。本報資料照

鳳凰颱風豪雨日前狂襲宜蘭蘇澳鎮，滾滾洪流灌入煙波四季雙泉館地下室停車場，造成30幾輛車慘遭滅頂，部分受災房客今天委任律師發出5點聲明，批評飯店未通知客人盡早移車，釀成災損「並非天災，而是典型人禍」，將提出集體訴訟求償。

1111蘇澳淹水災患，除了市區商家及住家淹水一層樓高，飯店業者也受損嚴重。蘇澳煙波飯店在災害發生時，擔心客人臨時把車子開出去，可能更危險，除了緊急調派機具抽水外，事後全額負擔拖吊費用，賠償事宜交由第三方公正單位評估。

不過，受災房客批評飯店處置失當，指稱當天宜蘭已經列入「超大豪雨地區」，晚間6時許白米溪水位暴漲，飯店未預警、也未通知住客移車，直到大量豪雨水流不斷灌入地下室，防水閘門也未能啟動，已經來不及移車。

房客又說，飯店曾對外表示會主動聯繫保險公司並協助理賠，事實卻是住客「自行聯繫」，且飯店投保的公共意外責任險僅300萬元，目前對住客的損害補償皆以「待第三方認定」回應。

11名住客委託的律師今發出5點聲明，將提出集體訴訟求償：

一、業者輕忽中央警報，未採取充足防災準備。

二、未及時預警，錯失移車黃金時機。

三、嚴重錯判防災能力、設備失靈、人員欠缺基本應變訓練。

四、淹水後未採取安全防護措施，導致住客受傷。

五、斷水斷電後未提供任何基本應急支援。

