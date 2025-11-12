蘇澳水淹半層樓！ 兩棲突擊車AAV7出動救援

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭從昨(11)日開始，劇烈豪雨持續下不停。在蘇澳的民貴街，水甚至一度淹到超過成人肩膀，國軍出動兩棲突擊車AAV7，協助將受困災民救出，宜蘭消防局也出動80艘橡皮艇，截至清晨5點共救出了89人。

鋼鐵巨獸頂著水勢，不畏積水冒雨前行，一旁泥流被激出陣陣水花，兩棲突擊車AAV拐緊急出動，載著大批民眾疏散，從車上看向災區的第一視角，更驚險，店家招牌雖然都還亮著，但整間店全被泥水灌入，水深將近半層樓高，畫面相當驚人。

廣告 廣告

這裡是宜蘭蘇澳，受到鳳凰颱風外圍環流影響，蘇西里的民貴街嚴重積水，為了協助受困居民避難，國軍動用突擊車，與消防人員頂著暴雨，展開救援，消防人員滑著橡皮艇，挨家挨戶尋找受困災民，發現有人被困住，消防人員立即踩在一樓屋簷，小心翼翼將人，從二樓牆壁內扶出來。

就擔心水深及膝居民行走不易，消防員直接將受困災民背在背上，將他們一位位帶離受災家園，根據統計宜蘭消防局統計，截至清晨5點總共出動了，80艘橡皮艇152輛消防車，以及325位消防員，成功救出89人，並協助139位民眾成功避難。清晨兩點多，陸軍步兵第153旅，也出動2車15人，為蘇澳送來滿滿物資，希望幫助災民，度過這次淹水難關。

原始連結







更多華視新聞報導

鳳凰颱風帶來狂風豪雨 菲律賓當局關注大潮淹水

金山大淹水深及胸 台大醫護搭橡皮艇也要上工

「超大豪雨」炸宜蘭 冬山鄉涵洞積水逾60公分

