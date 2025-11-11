蘇澳水淹一層樓！凌晨2點「𝟮台帥氣軍卡駛入」 首批物資送抵蘇澳

生活中心／黃韻璇報導

凌晨2點「𝟮台帥氣軍卡駛入」，首批物資送抵蘇澳。（圖／翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

中央氣象署發布鳳凰颱風海陸警報，昨（11）日炸出驚人雨量，將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，整個市區宛如泡在水中，淹水深度高達一層樓，蘇澳鎮公所透露，截至11日晚間𝟮𝟯時，蘇澳鎮災防中心統計資料，已撤離𝟭𝟵𝟵人、收容𝟵𝟴人、依親𝟰人、自行避難𝟭𝟬𝟬人，今（12）日凌晨2點，𝟮台軍卡將首批物資送入蘇西活動中心。

蘇澳鎮公所今（12）日凌晨在官方臉書分享第一線災情，透露暴雨降在蘇澳鎮，一下就是大半天，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個，濕漉漉、僅著薄衣的民眾進入公所。

截至𝟭𝟭日晚間𝟮𝟯時，據蘇澳鎮災防中心統計資料，已撤離𝟭𝟵𝟵人、收容𝟵𝟴人、依親𝟰人、自行避難𝟭𝟬𝟬人。蘇澳鎮公所呼籲，「風雨未停 請鎮民注意自身安全，請大家為蘇澳集氣，期盼風雨停歇 、鎮民均平安」。

蘇澳鎮公所今日凌晨3點PO文透露，「𝟭𝟮日凌晨𝟮點多，𝟮台帥氣的綠色軍卡緩緩駛近蘇西活動中心，陸軍步兵第一五三旅𝟮車𝟭𝟱人，在旅長陳品全領軍下，冒著大雨，為蘇澳鎮送來滿滿兩大車物資，暴雨過後的蘇澳對外道路積淹水嚴重，感謝國軍弟兄馳援」​。

此外，蘇澳鎮公所也特別感謝宜蘭縣政府社會處，以最快速度為蘇澳鎮準備了物資，讓目前收容在鎮公所三樓及蘇西活動中心共計超過100位的鎮民朋友，能暫緩燃眉之急。

蘇澳鎮公所透露目前物資清冊，包含「睡袋𝟭𝟬𝟬個、泡麵𝟮𝟱箱（𝟭𝟮入）、水𝟭𝟬箱（𝟮𝟰入）、衛生紙𝟲箱（𝟲串）、毛巾𝟭𝟬𝟬個、臉盆𝟭𝟬𝟬個、牙刷牙膏組𝟭𝟬𝟬份、尿布成人𝗟-𝗫𝗟𝟭箱（𝟲包）、兒童尿布𝗠一箱（𝟰包）、沐浴乳跟洗髮精各𝟭𝟮罐、運動飲料𝟮箱（𝟮𝟰入）、八寶粥𝟱箱（𝟮𝟰入）、奶粉𝟮罐、上衣𝟰箱(𝟰𝟬𝟬件)、褲子𝟭箱(𝟭𝟬件)、發熱衣𝟭箱(𝟭𝟬件)、福慧床𝟭𝟵床」。

