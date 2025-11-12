蘇澳水淹一樓高「擋下鳳凰第一槍」宜蘭一早終於出太陽了

生活中心／游舒婷報導

鳳凰颱風尚未登陸，受到東北季風共伴效應的影響，宜蘭昨（11）日降下驚人雨勢，多地傳出淹水災情，下了一整夜的雨，今（12）日早上終於放晴，有宜蘭人就在社群上發出太陽露臉的照片，回憶昨晚淹水災情感嘆，宜蘭擋下鳳凰第一槍。

鳳凰加上共伴效應帶來驚人雨勢，宜蘭更是紫爆。（圖／中央氣象署）

根據統計，昨（12）日晚間蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，當地也出現嚴重淹水災情，水灌進家中淹至一層樓高，蘇澳鎮公所發出救災照片，指出軍方出動AAV7兩棲戰車、消防救生艇，且求助通報電話也不斷湧入，災情相當慘重。

廣告 廣告

據悉，不僅蘇澳，羅東、冬山等地也出現淹水災情，當地人透露，上次遇到淹水災情，已經是2010年梅姬颱風的時候，當時也是受到共伴效應影響，短短時間就降下驚人雨勢。

蘇澳淹水。（圖／民眾提供）

根據中央氣象署的雨量累積圖來看，鳳凰颱風還沒登陸，東部就降下豪雨，有網友就直言「宜蘭扛下一切」，雖然今（12）日一早雨停出太陽了，但想到昨日降下大雨的狀況，不少當地人直嘆，長這麼大第一次看到宜蘭這麼多地方淹水，雖然現在雨停了，但不少民眾家中滿目瘡痍，整理復原仍需要一段時間。

宜蘭出太陽了。（圖／民眾提供）

更多三立新聞網報導

半夜水灌進家中！蘇澳人睡一半「門外變汪洋」急逃上樓避難

鳳凰估傍晚登陸！今影響最劇烈 7地區暴風侵襲機率飆破9成

有人天天用！家中4常見用品「恐折壽」專家警告：快丟掉

工人觸電過世！新買婚房慘變凶宅 他氣炸求償百萬

