蘇澳水災煙波飯店泡水車拖出畫面曝 車主集體提告控「人禍」

煙波飯店泡水車陸續被拖吊。(圖／TVBS)

宜蘭蘇澳水災進入第八天，公共區域清理已完成9成，煙波飯店地下室積水也終於抽乾，從昨天開始拖吊受損車輛。部分車主認為災情是人禍而非天災，打算集體訴訟，煙波飯店則再度強調將加速釐清相關責任，並承諾會負起應負的責任。同時，災民陸續前往鎮公所登記申請補助，但多數人擔憂目前的補助金額不足以支應復原所需費用，希望政府能提高補助額度。

煙波飯店泡水車陸續被拖吊。(圖／TVBS)

宜蘭蘇澳水災邁入第八天，當地公共環境區域已恢復約9成，然而部分民宅仍在進行泥沙清理，一些賣場也持續清消中無法營業。煙波飯店地下室積水已抽乾，從17日開始拖吊泡水車輛。拖吊過程中出現小插曲，一輛車的輔助輪在拖吊時直接滑下車道，撞到一旁牆壁才停下來。由於每輛車損壞狀況不同，拖吊工作需要格外小心。

廣告 廣告

煙波飯店表示，他們正盡速完成各項復原作業，同時加速委任第三方公正單位協助釐清相關責任，並強調該負的責任他們會負責。災區街道上仍可見堆積的廢棄物，甚至有被裝甲車輾過的車輛依然停放在路邊，不僅阻礙交通，也影響市容觀感。

然而對於災民而言，最迫切的需求除了復原家園，就是希望能多獲得補助，像是在聖愛里的居民，住家都幾乎淹到175公分，家具家電車子都全毀，粗估損失恐怕達20萬元，希望補助能高一些。

更多 TVBS 報導

寵物電動車爭議延燒！ 議員、業者隔空互槓開撕

暖！一群超人現身南方澳 災民無法煮食「熱食送上門」

蘇澳三天水患未退！居民冒雨清理「比15年前慘」 泥沙灌住宅難行動

90萬人撤離！鳳凰進逼菲將颳17級風 CNN：恐升級超強颱風

