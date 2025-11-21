蘇澳水災! 整台車被滅頂"領嘸補助" 車主盼政府放寬規定

地方中心／綜合報導

鳳凰颱風上周侵台，導致蘇澳大淹水，不過，目前只補助住戶，當地店家、集合式住宅和泡水，卻什麼都領不到，車主痛批，整輛車三小時內就被滅頂，損失難以計算，希望政府放寬補助，不過，宜蘭縣府表示，因為母法沒有修，縣市政府也沒辦法，目前仍無法補助。

大雨下不停，半小時就淹過車輪胎，上周共伴效應發威，蘇澳淹水高達150公分，短短三小時，整台車就被洪水吞噬、滅頂，損失慘重，卻領不到政府補助。車主：「像車輛的部分的毀損，因為水災也是應該有一些補償，光復鄉一戶是35萬，所以我們一戶2萬。」

蘇澳商家損失慘重，不過目前補助對象只針對住戶（圖／民視新聞）





就連店家淹水50公分，商品全泡湯，也領不到補助，因為目前補助對象，只針對住戶，讓他們血本無歸。蘇澳商家：「這個要切掉50公分掉，木板也要切掉50公分掉，（都沒補助）沒有都沒補助。」蘇澳商家：「趕快補助就對了，冰箱就壞了兩三台，規定那麼多在規定什麼。」宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡：「水災災害救助的這個辦法的話，它是母法，母法沒有修，我們縣市政府也沒有辦法來改這個。」

要求償的，還有煙波飯店車主，組成自救會，控訴煙波飯店，防水閘門失效，導致地下室淹水。水災災害救助。自救會成員：「水也沒有從防水閘門的上方淹過來，反而是從防水閘門的下方漏水，它的沙包疊在哪裡，疊在防水閘門的內側。」

車主組成自救會希望飯店主動聯繫（圖／民視新聞）

煙波集團企業品牌永續處副總經理王泳涵：事實上後面是因為有大型漂流物，撞開了防水閘門及鐵捲門，才會造成大水淹進地下室，並非外界說的沙包堆法錯誤，或者是閘門失靈的這個狀況，同時我們沒有接獲有任何房客有受傷的情況。」煙波飯店強調，和事實不符，不過自救會提出驗傷單，推翻對方說法，雙方毫無共識，恐怕只能等12/3調解，再來喬。

