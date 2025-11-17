蘇澳水災1死！78歲婦溺斃 家屬質疑通報慢4天

記者黃國瑞、林意芸／宜蘭報導

日前宜蘭蘇澳豪雨成災，蘇北里中原路傳出首起死亡個案，一名78歲的獨居老婦人疑似洪水暴漲來不及逃生不幸溺斃。家屬質疑通報流程失靈。

日前宜蘭蘇澳豪雨成災，蘇北里中原路一名78歲獨居老婦人疑洪水暴漲來不及逃生不幸溺斃。

日前蘇澳豪雨成災，鎮公所災防中心證實蘇北里傳出第一起死亡個案，一名78歲張黃姓的獨居婦人不幸遭到洪水淹沒，經檢察官相驗確認死因為溺斃。

整起事件發生在11日晚上，宜蘭多處積水，中原路水位一下子暴漲，大水灌進婦人家裡，隔天12日早上由於蘇澳多處通訊中斷，婦人的子女無法聯絡上母親，越想越不安，立刻從外縣市趕回蘇澳，一打開家門就看到母親倒臥一樓客廳已經沒有呼吸心跳，趕緊報警但回天乏術。

廣告 廣告

罹難者家屬：「她本來是在樓上，可是她可能想看想說，對下面的狀況。」

記者：「因為雨太大。」

罹難者家屬：「對，所以她有點擔心。」

記者：「行動比較緩慢，那說自己炒菜吃、做飯吃（都沒問題）？」

罹難者家屬出面說明。

罹難者家屬：「對，她只是說比較緩慢。」

罹難者鄰居表達看法。

罹難者鄰居：「6點多水開始就漲上來，然後到好像7點多就進去了，7點水就已經到房子裡面，速度真的很快，根本措手不及。」

罹難者家屬質疑風災傷亡紀錄拖了4天才正式通報。

根據家屬和鄰居描述，老婦人行動雖緩慢但意識清楚，能自行做飯生活，子女也會不定時返家關心，卻因為淹水來得太急來不及逃生，不過家屬最不能理解的是12日當天，警察與消防都已到現場處理，但風災傷亡紀錄卻拖到16日下午才正式通報，質疑蘇北里中原路的災情被排除在蘇澳管轄之外，鎮長表示未來會針對通報鏈深切檢討，也向死者家屬致上最深歉意。

更多三立新聞網報導

高雄暴衝1死8傷！餐飲店老闆送餐遭撞斷魂 妻女抵殯儀館悲痛認屍

美國阿嬤上班前喝酒後開車…家門前撞死等校車的5歲愛孫

財神爺送錢？林口地瓜球攤商遭陌生阿北塞錢 發文尋人求領回

龍井圖書館有蛇！台中女被咬傷送醫 蛇品種曝光：毒性恐致命

